Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Joseph Aoun à New York : la poursuite de l'agression israélienne au Liban-Sud entrave le déploiement de l'armée


L'OLJ / le 22 septembre 2025 à 21h23

Joseph Aoun à New York : la poursuite de l'agression israélienne au Liban-Sud entrave le déploiement de l'armée

Le président libanais Joseph Aoun, lors d'une réunion avec le Premier ministre luxembourgeois, Luc Frieden. Photo de la présidence libanaise.

Le président libanais Joseph Aoun a détaillé sur X ses rencontres avec des chefs d’Etats, à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, rappelant que le déploiement de l'armée libanaise au Liban-sud est entravé par l'occupation israélienne d'au moins 5 collines et par les bombardements quotidiens contre les villages et les populations civiles. 

Lors d’une rencontre avec le président de la République slovaque, Peter Pellegrini, le président Aoun a expliqué la situation au Liban-Sud. Il a de plus estimé « que le retour des réfugiés syriens dans leur pays est nécessaire », appelant « à ce que les aides humanitaires leur soient fournies en Syrie même ». Pour sa part, le président slovaque a évoqué la volonté de son pays « d'aider le Liban dans les domaines social, humanitaire et sanitaire », lui adressant « une invitation à se rendre en Slovaquie afin de renforcer la coordination entre les deux pays dans différents secteurs ».

Le chef de l’Etat a également rencontré le président finlandais Alexander Stubb qu’il a informé du rôle de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1701. Joseph Aoun a précisé que « l’armée israélienne entrave le déploiement de la troupe, parce qu’elle continue d’occuper des collines au Liban-sud et poursuit les hostilités contre les villages et la population civile ». « Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de la résolution visant à limiter progressivement les armes », a insisté le président Aoun.

Avec le Premier ministre irlandais Michael Martin, le chef de l’Etat a également abordé la situation au Liban-sud, et plus particulièrement l’agression israélienne qui a ciblé une famille dimanche à Bint Jbeil, tuant quatre de ses membres et blessant deux autres. M. Aoun a insisté sur la nécessité « de mettre fin à ces agressions », tout en remerciant l'Irlande « pour sa participation à la Finul ».

Le président Aoun a par ailleurs affirmé au Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden que « la politique agressive d'Israël constitue une menace pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient et met la communauté internationale face à un défi direct quant au respect de ses décisions en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde ».

Au moment où le chef de l’Etat se trouve à New York, l’émissaire régional des Etats-Unis Tom Barrack a estimé que « la situation au Liban est très difficile », observant que tout ce que Beyrouth fait « se résume à des paroles, sans actes tangibles ». De son côté, Israël continue d’amplifier la pression militaire, agitant le spectre d’une nouvelle guerre ouverte au liban. 

Le président libanais Joseph Aoun a détaillé sur X ses rencontres avec des chefs d’Etats, à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, rappelant que le déploiement de l'armée libanaise au Liban-sud est entravé par l'occupation israélienne d'au moins 5 collines et par les bombardements quotidiens contre les villages et les populations civiles. Lors d’une rencontre avec le président de la République slovaque, Peter Pellegrini, le président Aoun a expliqué la situation au Liban-Sud. Il a de plus estimé « que le retour des réfugiés syriens dans leur pays est nécessaire », appelant « à ce que les aides humanitaires leur soient fournies en Syrie même ». Pour sa part, le président slovaque a évoqué la volonté de son pays « d'aider le Liban dans les domaines social,...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés