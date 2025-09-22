Joseph Aoun à New York : la poursuite de l'agression israélienne au Liban-Sud entrave le déploiement de l'armée

Le président libanais Joseph Aoun a détaillé sur X ses rencontres avec des chefs d’Etats, à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, rappelant que le déploiement de l'armée libanaise au Liban-sud est entravé par l'occupation israélienne d'au moins 5 collines et par les bombardements quotidiens contre les villages et les populations civiles.

Lors d’une rencontre avec le président de la République slovaque, Peter Pellegrini, le président Aoun a expliqué la situation au Liban-Sud. Il a de plus estimé « que le retour des réfugiés syriens dans leur pays est nécessaire », appelant « à ce que les aides humanitaires leur soient fournies en Syrie même ». Pour sa part, le président slovaque a évoqué la volonté de son pays « d'aider le Liban dans les domaines social, humanitaire et sanitaire », lui adressant « une invitation à se rendre en Slovaquie afin de renforcer la coordination entre les deux pays dans différents secteurs ».

Le chef de l’Etat a également rencontré le président finlandais Alexander Stubb qu’il a informé du rôle de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1701. Joseph Aoun a précisé que « l’armée israélienne entrave le déploiement de la troupe, parce qu’elle continue d’occuper des collines au Liban-sud et poursuit les hostilités contre les villages et la population civile ». « Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de la résolution visant à limiter progressivement les armes », a insisté le président Aoun.

Avec le Premier ministre irlandais Michael Martin, le chef de l’Etat a également abordé la situation au Liban-sud, et plus particulièrement l’agression israélienne qui a ciblé une famille dimanche à Bint Jbeil, tuant quatre de ses membres et blessant deux autres. M. Aoun a insisté sur la nécessité « de mettre fin à ces agressions », tout en remerciant l'Irlande « pour sa participation à la Finul ».

Le président Aoun a par ailleurs affirmé au Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden que « la politique agressive d'Israël constitue une menace pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient et met la communauté internationale face à un défi direct quant au respect de ses décisions en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde ».

Au moment où le chef de l’Etat se trouve à New York, l’émissaire régional des Etats-Unis Tom Barrack a estimé que « la situation au Liban est très difficile », observant que tout ce que Beyrouth fait « se résume à des paroles, sans actes tangibles ». De son côté, Israël continue d’amplifier la pression militaire, agitant le spectre d’une nouvelle guerre ouverte au liban.