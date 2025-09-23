Menu
Moyen-Orient - Eclairage

À New York, Chareh joue un pari risqué avec Israël

Contraint par une marge de manœuvre étroite, dépourvu de ressources militaires suffisantes et dépendant des conditions américaines, le président syrien avance à découvert.

Par Joe Macaron, le 23 septembre 2025 à 00h00

Ahmad el-Chareh, président de la République arabe syrienne, et le général David H. Petraeus (retraité de l'armée américaine) interviennent sur scène lors du Sommet annuel Concordia 2025 au Sheraton New York Times Square, le 22 septembre 2025 à New York. Photo AFP

Même un scénario hollywoodien n’aurait pas imaginé un tel « comeback ». Ahmad al-Chareh, jeune Syrien jadis engagé auprès d’el-Qaëda contre l’invasion américaine en Irak en 2003, autrefois recherché par Washington avec à la clé une prime de 10 millions de dollars, va rencontrer son homologue américain à New York pour envisager un pacte de sécurité avec Israël. Neuf mois seulement après s’être proclamé président, il tente ainsi de consolider un pouvoir fragile, tiraillé entre pressions internes et rivalités régionales.Depuis plusieurs semaines, Israël et la Syrie négocient un accord destiné à redéfinir les frontières sécuritaires dans le Sud syrien, en remplacement de l’accord de désengagement de 1974 qu’Israël juge caduc depuis la chute du régime Assad en décembre dernier. Donald Trump, avide d’afficher une victoire diplomatique à...
