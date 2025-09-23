À New York, Chareh joue un pari risqué avec Israël

Même un scénario hollywoodien n’aurait pas imaginé un tel « comeback ». Ahmad al-Chareh, jeune Syrien jadis engagé auprès d’el-Qaëda contre l’invasion américaine en Irak en 2003, autrefois recherché par Washington avec à la clé une prime de 10 millions de dollars, va rencontrer son homologue américain à New York pour envisager un pacte de sécurité avec Israël. Neuf mois seulement après s’être proclamé président, il tente ainsi de consolider un pouvoir fragile, tiraillé entre pressions internes et rivalités régionales.Depuis plusieurs semaines, Israël et la Syrie négocient un accord destiné à redéfinir les frontières sécuritaires dans le Sud syrien, en remplacement de l’accord de désengagement de 1974 qu’Israël juge caduc depuis la chute du régime Assad en décembre dernier. Donald Trump,...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte