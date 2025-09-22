L’ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial en Syrie Tom Barrack a affirmé lundi dans un entretien accordé à la chaîne Sky News Arabia que « la situation au Liban est très difficile », avertissant également que le Premier ministre israélien Benjamin Netenyahu « ne se soucie ni des frontières ni des lignes rouges ».

« La situation au Liban est très difficile, mais nous avons une bonne équipe au pouvoir », a souligné l'émissaire US dans un entretien accordé à Sky News Arabiya, en référence au président de la République Joseph Aoun, élu en janvier après deux ans de vacance à la tête de l’Etat, et au gouvernement de Nawaf Salam, formé en février. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « ne se soucie ni des frontières ni des lignes rouges. Il irait n’importe où et ferait tout ce qu’il estimerait nécessaire s’il sentait qu’Israël était menacé », a-t-il ajouté.

A la suite de la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2024, le pays demeure en attente de la reconstruction de vastes superficies détruites au cours du conflit dans au sud-Liban, dans la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth, dans un contexte de grave crise économique et financière depuis 2019. La question du désarmement du Hezbollah réclamé par la communauté internationale et notamment les Etats-Unis, qui fait désormais l’objet d’une décision gouvernementale (de désarmement de toutes les milices et de monopole d’armes aux mains de l’Etat, prise le 5 août 2025), continue de susciter la polémique, le parti chiite refusant jusque-là de livrer ses armes volontairement.





Trump a un plan au sujet de Gaza

M. Barrack a également répondu à une question sur le Qatar, qui parraine les négociations entre le Hamas et Israël en vue d’un cessez-le-feu à Gaza,. Doha, sa capitale, a été la cible inattendue d’une frappe israélienne le 9 septembre dernier, dans le cadre d’une tentative d’assassinat des principaux leaders politiques du Hamas qui devaient s'y réunir. La tentative d’assassinat a échoué mais la frappe a fait l’objet de réactions indignées de la part de l’ensemble du monde arabe, dans un sommet arabo-islamique extraordinaire organisé à Doha le 15 septembre. « Le Qatar a accueilli le Hamas et les talibans (Afghanistan) sur demande des Etats-Unis », a précisé M. Barrack.

L’envoyé américain s’est montré pessimiste concernant les perspectives de paix dans la région, estimant qu’ « il n’y a jamais eu de paix et n’y en aura probablement jamais, parce qu’aucune des parties n’acceptera de se soumettre à l’autre ». Concernant Gaza, dont la population souffre des massacres, des déplacements continus et de la faim (en raison du blocus israélien et de l’offensive massive sur Gaza-ville), Tom Barrack a indiqué : « Je pense que (le président des Etats-Unis Donald) Trump a un plan au sujet de Gaza, et qu’il cherche à mettre fin à cette situation. »