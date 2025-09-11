Plus de 200 camions transportant des Syriens traversent tous les jours de Masnaa vers la Syrie

Plus de 200 camions transportant des réfugiés et migrants syriens rentrant dans leur pays traversent tous les jours le point de passage officiel de Masnaa, à la frontière est entre le Liban et la Syrie, selon des informations de notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah. Des véhicules chargés de meubles et de tentes sont aperçus quotidiennement au niveau des douanes libanaises et la Sûreté générale (SG) a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter le retour de ces réfugiés, poursuit notre correspondante. Des informations obtenues alors que la SG organise depuis la matinée une nouvelle opération de retours collectifs via ce point de passage, en coopération avec le Haut commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR).

Près de 200.000 réfugiés et migrants syriens ont regagné leur pays depuis le Liban en 2025, après la chute du régime de Bachar el-Assad, la plupart de leur propre initiative », selon la Haute-commissaire adjointe des Nations unies pour les réfugiés, Kelly Clements. « Ce nombre augmente très rapidement » et des retours massifs étaient observés vers Hama, Homs et Alep, a-t-elle ajouté.

Les autorités libanaises, qui ont élaboré un plan pour leur retour progressif dans leur pays, estiment accueillir plus d'un million et demi de Syriens sur leur sol, dont plus de 755.000 sont enregistrés auprès des Nations unies. Le plan libanais prévoit une aide de 100 dollars pour chaque réfugié souhaitant partir, ainsi qu’une exemption des amendes en cas de séjour irrégulier. Les candidats s'engagent à ne pas revenir au Liban en tant que demandeur d’asile. Le HCR a mis en place un plan pour soutenir les rapatriés, allant de « petites réparations de logements » à une aide financière et des biens de première nécessité.





« Retour volontaire »

Le 1er juillet, la Sûreté générale avait annoncé des facilités exceptionnelles accordées aux réfugiés syriens et palestiniens souhaitant retourner en Syrie avant le 30 septembre, en les exemptant des frais et amendes durant cette période. Après cette date, les lois et règlements relatifs aux résidents illégaux seraient strictement appliqués.

La première étape du programme de « retour volontaire » des migrants et réfugiés syriens du Liban, encadré par le HCR depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, avait été officiellement lancée le 29 juillet sous la supervision des autorités libanaises. En coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Sûreté générale libanaise avait organisé le retour de 71 personnes, faisant partie de 16 familles différentes. Ce premier convoi composé de trois bus a ainsi traversé la frontière libano-syrienne via le poste-frontière de Masnaa, dans l'est de la Békaa,. En tout, plus de 126 000 réfugiés syriens ont été retirés des registres du HCR depuis la chute du régime Assad le 8 décembre 2024, selon le HCR.





D'autres vagues de retour, également décrites comme « volontaires » par les autorités libanaises, ont été organisées depuis le début de l'année. Plus de sept mois après le changement de régime à Damas, la Syrie comptait encore début juin quelque 13,5 millions de réfugiés et déplacés internes cumulés, causés par les 14 années de guerre civile ayant fait plus de 610 000 morts, selon les estimations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), dont 160 000 civils et 25 000 enfants. Avant le renversement de Bachar el-Assad par une alliance de groupes rebelles à majorité islamistes, des vagues de retours volontaires avaient déjà été organisés au compte-goutte par les autorités libanaises.

Fin août, des centaines de réfugiés syriens, qui avaient fui leur pays après le déclenchement de la guerre civile en 2011, tentaient de rentrer via le poste-frontière de Arida, seul point de passage autorisé dans le Nord entre le Liban et la Syrie, en profitant des mesures mises en place par la Sûreté générale libanaise. Le passage de Arida a été provisoirement réhabilité par le ministère des Travaux publics et des Transports afin de sécuriser le transit entre les deux pays. Plusieurs postes-frontières, dont celui de Arida, avaient été détruits par des frappes israéliennes pendant et après la guerre de l’année dernière.

La pression sur les réfugiés syriens s’est fortement accrue ces dernières années au Liban, frappé par une guerre de plus d'un an avec Israël en 2024, et plongé depuis 2019 dans une grave crise économique qui a alimenté un sentiment d'hostilité croissante à l'égard des ressortissants du pays voisin. Une vague de violences antisyriennes avait notamment éclaté dans le pays l’année dernière à la suite du meurtre d’un responsable local du parti chrétien des Forces libanaises, Pascal Sleiman.