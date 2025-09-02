Près de 200.000 réfugiés syriens sont rentrés du Liban en 2025, selon l'ONU

Près de 200.000 réfugiés syriens ont regagné leur pays depuis le Liban en 2025, après la chute du régime de Bachar el-Assad, a indiqué lundi à l'AFP la haute-commissaire adjointe des Nations unies pour les réfugiés. « Depuis le début de l'année, environ 200.000 Syriens sont rentrés du Liban, la plupart de leur propre initiative », a déclaré Kelly Clements après sa visite en Syrie, précisant que « ce nombre augmente très rapidement » et que des retours massifs étaient observés vers Hama, Homs et Alep.

Mme Clements a toutefois souligné que le HCR n'encourageait pas les retours. « C’est une décision individuelle, que chaque famille doit prendre », a-t-elle dit. Les autorités libanaises, qui ont élaboré un plan pour leur retour progressif dans leur pays, estiment accueillir plus d'un million et demi de Syriens sur leur sol, dont plus de 755.000 sont enregistrés auprès des Nations unies. Le plan libanais prévoit une aide de 100 dollars pour chaque réfugié souhaitant partir, ainsi qu’une exemption des amendes en cas de séjour irrégulier. Les candidats s'engagent à ne pas revenir au Liban en tant que demandeur d’asile. Le HCR a mis en place un plan pour soutenir les rapatriés, allant de « petites réparations de logements » à une aide financière et des biens de première nécessité.

Selon la Haute commissaire, environ 80% des logements en Syrie ont subi des dégâts et une famille sur trois a besoin d'un soutien en matière de logement. « Les besoins sont immenses », a-t-elle insisté. Elle a par ailleurs relevé que la majorité des réfugiés syriens restaient au Liban, où les besoins persistent malgré la baisse de l’aide internationale. « Le budget pour le Liban diminue, celui pour la Syrie augmente », a-t-elle expliqué. Mais selon elle, le plan 2025 pour la Syrie n'étant couvert qu'à hauteur d'un cinquième à un quart. Elle a rappelé que le HCR ne pouvait pas juger si la Syrie était sûre. « Il y a des zones sûres et paisibles, et d’autres beaucoup moins sécurisées », a-t-elle dit.

Plus de deux millions de réfugiés et déplacés internes sont rentrés chez eux en Syrie depuis que Bachar el-Assad a été chassé en décembre par une coalition menée par des islamistes, selon l'ONU. Malgré les retours, 13,5 millions de Syriens restent réfugiés en dehors du pays, ou déplacés internes. Les nouvelles autorités ont hérité d'un pays à l'économie exsangue, aux infrastructures détruites, où la majorité des citoyens vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU.