Chareh dit avoir « fait des concessions » sur le Hezbollah et les « blessures » qu'il a infligées à la Syrie

« Nous avons fait des concessions concernant les blessures que le Hezbollah a infligées à la Syrie et nous avons choisi de ne pas poursuivre le combat après la libération de Damas » : ces propos du président syrien Ahmad el-Chareh devant une délégation de médias arabes dimanche sont inédits. Au cours de cette rencontre, il a déclaré que « certains nous présentent comme des terroristes et une menace existentielle, tandis que d’autres veulent s’appuyer sur la nouvelle Syrie pour régler leurs comptes avec le Hezbollah. Or, nous ne sommes ni l’un ni l’autre ».

En 2013, lorsque le Hezbollah avait officialisé son intervention militaire en Syrie pour venir en aide au président Bachar el-Assad et s’assurer de la continuité des routes d’approvisionnement traversant le territoire syrien vers le Liban, il l’avait justifiée en affirmant qu’il combattait les « takfiristes » (terme employé par le parti pour désigner les rebelles islamistes sunnites présentés comme une menace à la communauté chiite, NDLR). Depuis la prise de pouvoir le 8 décembre d'une coalition rebelle conduite par le groupe islamiste Hay'at Tahrir el-Cham (HTC), et la récente guerre entre le Hezbollah à Israël, le parti pro-iranien est en perte de vitesse tant sur la scène politique que sur le plan militaire, alors que la Syrie continue d'annoncer des saisies de munitions à destination du Liban. Début juillet, le chef du parti chiite, le cheikh Naïm Kassem avait affirmé, commentant la chute du régime Assad, que « ce qui s'est passé a certainement été une perte pour l'axe de la résistance, parce que la Syrie était une voie de soutien militaire ». Le parti-milice assure par ailleurs que le nouveau pouvoir syrien, qu’il estime issu du « sunnisme radical », n'est pas digne de confiance pour ce qui est de la protection des minorités, alors que des massacres contre des membres de la communauté alaouite ont été perpétrés en mars dernier sur la côte par des combattants dont certains seraient affiliés aux nouvelles autorités. À Soueida, en juillet dernier, une escalade de violence a opposé les tribus bédouines, rejointes par les troupes gouvernementales, aux factions druzes locales. Des exécutions ont notamment visé des membres de la communauté druze.

Par ailleurs, des rumeurs avaient circulé ces derniers mois sur un éventuel marchandage territorial qui consisterait en une cession à l’État hébreu d'une large partie du plateau du Golan syrien occupé, en contrepartie d'un rattachement de Tripoli, la grande ville sunnite du Liban-Nord, et de ses alentours à la Syrie.

Le Liban « doit profiter de la renaissance de la Syrie »

Devant la délégation médiatique, le leader syrien a longuement abordé les relations avec le Liban. Selon lui, le pays du Cèdre « doit profiter de la renaissance de la Syrie, sinon il perdra beaucoup », assurant vouloir une « relation d'État à État avec le Liban, fondée sur des solutions économiques, la stabilité et l’intérêt commun ». Ces propos ont été tenus alors qu'une délégation syrienne est attendue cette semaine au Liban, notamment pour aborder le sort des détenus syriens dans le pays. Plusieurs officiels libanais se sont, eux, rendus en Syrie depuis la chute du régime Assad.

La délégation syrienne devrait comporter des responsables des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice et des services de renseignements pour négocier la signature d’un accord permettant le transfert des détenus en Syrie. Des sources informées avaient révélé que la Syrie accordait une grande importance à cette question et cherchait à obtenir la libération de tous les prisonniers concernés comme porte d’entrée effective à l’amélioration des relations avec le Liban. Les détenus syriens au Liban se répartissent en trois catégories : les condamnés pour des délits, les condamnés pour crimes et ceux qui n’ont pas encore été jugés. La Syrie réclame la restitution de tous ces prisonniers pour qu’ils soient jugés ou purgent leurs peines sur son territoire. À Damas également, on accorde de l’importance au sort des détenus libanais ayant soutenu la révolution syrienne. Les autorités considèrent que leur arrestation est due à leur soutien à la révolution et qu’il est désormais temps de les libérer.

En parallèle, la délégation syrienne examinera d’autres dossiers, parmi lesquels l’organisation des mécanismes d’entrée et de sortie des citoyens syriens au Liban ainsi que l’amélioration de leur traitement, Damas estimant qu’ils sont exposés à des « harcèlements et des mauvais traitements ». La Syrie souhaite aussi évoquer les campagnes d'arrestations massives pour des motifs tels que l’absence de papiers ou l’entrée clandestine au Liban, ainsi que le renforcement du travail commun pour contrôler la frontière et empêcher la contrebande d’armes et de drogue. Dans ce cadre, la délégation devrait aborder la mise en place d’un procédé visant à une délimitation définitive de la frontière.

Après la clôture de ces dossiers, il est prévu de passer à une nouvelle étape de la relation, comprenant la relance du travail diplomatique et la nomination d’ambassadeurs dans les deux pays, ainsi que l’examen de projets commerciaux communs qui permettraient au Liban de bénéficier des routes de commerce et de transit mais aussi des secteurs de l’énergie et du pétrole. Dans ce cadre, la possibilité de faire du Liban l’un des points de départ essentiels pour la reconstruction de la Syrie sera étudiée.