Pourquoi Chareh tend une main au Liban... et au Hezbollah

La Syrie veut des « relations d’État à État avec le Liban » et a fait « des concessions » sur les blessures que le Hezbollah lui a infligées. Devant la presse arabe dimanche, le président syrien Ahmad el-Chareh a tenu un exposé de 20 minutes sur la situation au Liban, affirmant qu'il ne peut pas y avoir « une rivière de flammes » ou « une malédiction géographique » entre les deux voisins. Ces déclarations peuvent surprendre, d'autant que le nouveau pouvoir syrien montrait jusqu’ici peu d’intérêt pour la reprise des relations avec le Liban, qui a pourtant dépêché à Damas l’ancien Premier ministre Nagib Mikati, puis son successeur Nawaf Salam.Encore plus surprenant, le pas envers le Hezbollah, M. Chareh ne cachant pas son hostilité à l’Iran et à ses obligés régionaux, mettant en avant...

