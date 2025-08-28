Menu
Pourquoi Chareh tend une main au Liban... et au Hezbollah

Le président syrien s'est posé à équidistance de tous les acteurs libanais. Derrière cela, des calculs qui semblent bien réfléchis.

Par Salah Hijazi, le 28 août 2025 à 00h00

Pourquoi Chareh tend une main au Liban... et au Hezbollah

Un homme portant un drapeau syrien à la frontière entre le Liban et la Syrie, le jour de la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024. Matthieu Karam/L'OLJ

La Syrie veut des « relations d’État à État avec le Liban » et a fait « des concessions » sur les blessures que le Hezbollah lui a infligées. Devant la presse arabe dimanche, le président syrien Ahmad el-Chareh a tenu un exposé de 20 minutes sur la situation au Liban, affirmant qu'il ne peut pas y avoir « une rivière de flammes » ou « une malédiction géographique » entre les deux voisins. Ces déclarations peuvent surprendre, d'autant que le nouveau pouvoir syrien montrait jusqu’ici peu d’intérêt pour la reprise des relations avec le Liban, qui a pourtant dépêché à Damas l’ancien Premier ministre Nagib Mikati, puis son successeur Nawaf Salam.Encore plus surprenant, le pas envers le Hezbollah, M. Chareh ne cachant pas son hostilité à l’Iran et à ses obligés régionaux, mettant en avant l’identité omeyyade de la Syrie. Dans les...
