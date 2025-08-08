Menu
Moyen-Orient - FOCUS

Investissements en Syrie : effet d'annonce pour masquer les défaillances du pouvoir ?

La Syrie a annoncé des accords pour 14 milliards de dollars, alors que le président Ahmad el-Chareh cherche à reconstruire le pays et légitimer son pouvoir.

Par Dany MOUDALLAL, le 08 août 2025 à 00h00,

Le président syrien Ahmed el-Chareh assiste à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour l'investissement en Syrie, à Damas, en Syrie, le 6 août 2025. (Photo: REUTERS/Khalil Ashawi)

Pour la nouvelle Syrie, le montant est impressionnant. Alors que le pays est encore profondément marqué par quatorze années de guerre, des violences interconfessionnelles et un morcellement persistant de son territoire, le régime d’Ahmad el-Chareh vient d’annoncer une vague sans précédent d’investissements étrangers. D’une valeur totale de près de 14 milliards de dollars, ces projets, centrés sur les infrastructures, les transports et l’immobilier ont été présentés mercredi lors d’une cérémonie au palais présidentiel. « Ces projets couvriront tout le territoire syrien et représentent un tournant dans la vie économique du pays », a déclaré Talal el-Hilali, président de l’Autorité syrienne de l’investissement. Ils constituent, selon lui, « un changement qualitatif » censé ouvrir une nouvelle ère de développement. Est-ce qu'il y a de...
