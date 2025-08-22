Menu
Politique - Diplomatie

En parallèle à ses efforts avec Israël, la Syrie tente un rapprochement avec le Liban

Une délégation syrienne est attendue à Beyrouth la semaine prochaine.

le 22 août 2025 à 00h00

En parallèle à ses efforts avec Israël, la Syrie tente un rapprochement avec le Liban

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam et le président syrien Ahmad el-Chareh, à Damas, le 14 avril 2025. Photo X/@grandserail

L'accord de sécurité entre Israël et la Syrie avance à petits pas... Mais qu'en est-il du Liban? Après l'entretien (reconnu publiquement par Damas) à Paris entre le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaibani, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, à Paris, tous les regards sont rivés sur New York. En septembre, le président syrien, Ahmad el-Chareh, devrait s'y rendre pour participer aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans ce contexte, les tentatives américaines se multiplient pour assurer la tenue d’une rencontre, d’une poignée de main ou même d’un simple salut entre M. Chareh et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.Mais Damas tente également d'aller de l'avant dans ses relations avec le Liban. Ce dossier reste présent pour Ahmad el-Chareh, qui se dit prêt à...
