En parallèle à ses efforts avec Israël, la Syrie tente un rapprochement avec le Liban

L'accord de sécurité entre Israël et la Syrie avance à petits pas... Mais qu'en est-il du Liban? Après l'entretien (reconnu publiquement par Damas) à Paris entre le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaibani, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, à Paris, tous les regards sont rivés sur New York. En septembre, le président syrien, Ahmad el-Chareh, devrait s'y rendre pour participer aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans ce contexte, les tentatives américaines se multiplient pour assurer la tenue d’une rencontre, d’une poignée de main ou même d’un simple salut entre M. Chareh et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.Mais Damas tente également d'aller de l'avant dans ses relations avec le Liban. Ce dossier reste présent pour Ahmad...

