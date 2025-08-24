Menu
La Syrie affirme avoir saisi des munitions dissimulées dans des bidons de lait destinés au Liban


OLJ / le 24 août 2025 à 19h07

La Syrie affirme avoir saisi des munitions dissimulées dans des bidons de lait destinés au Liban

Le drapeau syrien. Photo d’illustration AFP

Les autorités syriennes ont affirmé avoir saisi des munitions dissimulées dans des bidons de lait destinés au Liban. L’annonce a été faite par la direction de la sécurité intérieure dans la région de Qousseir, dans la banlieue de Homs. Elle a indiqué avoir procédé à cette saisie en tentant d’appréhender un motard qui transportait des quantités de munitions dissimulées dans des « bidons destinés au transport du lait ».

« Le conducteur a pris la fuite pendant l’opération et les recherches se poursuivent pour l’arrêter », ont ajouté les autorités syriennes, sans donner plus d’informations sur le type de munitions ou leurs potentiels destinataires.

