La normalité du mal

Quand le mal cesse d’être l’exception.

L’histoire de l’humanité est jalonnée de périodes sombres où le mal s’impose comme une norme régissant les sociétés au lieu d’être une exception. Le mal ne se limite pas à la violence, il est plus sournois, plus dévastateur. Il ravage à son passage l’individu et sa liberté, la société et ses valeurs.

Dans une société dominée par le mal, la boussole morale disparaît. Les crimes se justifient alors au nom d’un prétendu « intérêt supérieur » d’une machine tyrannique. Rien ni personne n’est épargné. L’Italie de Dante devient fasciste, l’Allemagne de Goethe sombre dans le nazisme et la Russie de Dostoïevski est aspirée vers une dictature communiste totalitaire. Le totalitarisme ne s’impose jamais d’un coup : il infiltre les esprits lentement, insidieusement, tel un poison.

De la défaite à la haine collective

Comment une société libre peut-elle se transformer en un champ de ruines dominé par la tyrannie ? Comment des peuples en viennent-ils à acclamer un bourreau qui les mène tout droit vers une mort certaine ?

Il faut chercher l’individu brisé, isolé, ruminant sa défaite et ses déceptions.

Les régimes dictatoriaux s’enracinent dans les décombres des sociétés vaincues qui crient vengeance.

Le meilleur allié du tyran est l’ennemi, réel ou imaginaire, qui amplifie la peur de la foule et son besoin de l’éradiquer.

C’est ainsi que l’individu quitte son isolement pour se fondre dans une masse déchaînée, perdant son esprit critique et son humanité. L’ultime objectif est de détruire cet ennemi d’abord, envisager la stabilité et la prospérité ensuite. Le tyran, dès lors, installe une idéologie rigide et incontestable, totalement déconnectée du réel. Le peuple mène des batailles illusoires, célèbre des victoires fictives, tout en subissant des pertes bien réelles.

Le Moyen-Orient n’est pas épargné par cette spirale. L’histoire contemporaine de la région regorge d’expériences autoritaires camouflées sous des slogans de libération. Après la Nakba de 1948, il n’aura fallu que quelques années pour que les militaires prennent le pouvoir dans plusieurs pays : Égypte, Syrie, Irak, Libye… Tous brandissaient les idéaux de liberté, de justice et de libération de la Palestine. En réalité, ils ont offert à leurs peuples répression, corruption et défaites humiliantes, dont la plus marquante fut la Naksa de 1967.

La révolution iranienne quant à elle, s’autoproclamait celle des opprimés de la terre. Elle s’est rapidement muée en un régime théocratique brutal, instrumentalisant la religion et la confession chiite pour asseoir sa domination. Ce régime a exploité les communautés chiites au Liban et dans la région, en leur offrant un sentiment fictif de supériorité, comparable à celui véhiculé par le nazisme à travers le mythe de la race aryenne.

Le mal organisé

Le Hezbollah est l’illustration même du « mal organisé ». Il a su capter et instrumentaliser la communauté chiite en se basant sur une rhétorique infondée de victimisation des « déshérités ». Encore une fois, l’éradication de l’ennemi, Israël, devient la raison d’être des chiites, en prétendant avoir les moyens de le faire.

Cette rhétorique a cultivé un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres composantes libanaises, instaurant une domination où « l’autre » n’a pas le droit d’exister comme sujet légitime, mais où sa présence est tolérée par le plus puissant.

Le parti de Dieu impose un discours unique, écrasant la diversité, muselant les voix discordantes, glorifiant des « victoires » fictives et encourageant le repli communautaire. L’illusion triomphale masque en réalité une impasse dramatique. Une société qui vit dans le déni est toujours réveillée par le fracas du désastre.

Les ruines de l’agora et la disparition de l’espace public.

Dans toute société civilisée il existe une agora. Chez les Grecs, cette place publique était le lieu des débats politiques et philosophiques. C’est dans cet espace de liberté que la citoyenneté est née. Quand les tyrans détruisent l’agora, ils ne démolissent pas une simple place publique, mais ils anéantissent l’individu libre et la société éclairée.

L’agora de la communauté chiite au Liban est aujourd’hui en ruine. Il n’y a plus d’espace de dialogue ni de pensée critique. Il n’y a plus de citoyens libres. Le totalitarisme édifie son sanctuaire sur ces ruines, transformant ce qui était autrefois un foyer de liberté en une tombe silencieuse.

Lorsque l’individu libre se tait, la foule asservie hurle… Pour recouvrer la liberté, la marche est toujours longue, douloureuse, cependant vitale.

À la recherche de l’agora perdue

Malgré tout, la descente aux enfers n’est pas une fatalité. Les peuples peuvent renaître de leurs cendres, mais cela exige la reconstruction de l’agora perdue avec conviction, détermination et courage. Beaucoup de courage.

La communauté chiite au Liban doit impérativement reconstruire son agora, se libérer des complexes de supériorité et de l’esclavage de la haine pour retrouver un individu guidé par ses valeurs humaines inaliénables.

Le Liban souffre aujourd’hui d’un déséquilibre au sein de sa composante chiite, partenaire fondateur du pacte national. Tout ce qui renforce sa liberté et son ouverture participe au renforcement des fondements du contrat social, de la nation libanaise et de l’État.

Le mal organisé n’est ni un choix viable ni une fatalité inévitable.