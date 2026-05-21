La diversité est l'essence même des peuples méditerranéens

La Méditerranée n'a jamais été un espace de repli. Au fil des siècles, ses sociétés se sont construites dans le mouvement, l'échange et la rencontre entre cultures, langues et croyances. Les civilisations qui bordent cette mer ont évolué à travers un dialogue continu, qui n'a jamais connu de frontières véritables.

Notre patrimoine commun porte les traces de cette longue histoire de circulation et de contact. La Méditerranée a servi de couloir pour le commerce et le savoir, mais aussi de creuset où les identités se sont façonnées au contact des autres. Les langues ont emprunté de nouveaux mots, les cuisines ont mêlé ingrédients et techniques venus d'ailleurs, les expressions artistiques se sont renouvelées par un jeu constant d'influences réciproques. Ports, marchés et universités sont devenus des lieux de brassage, où diverses communautés échangeaient connaissances, usages et visions du monde. Les systèmes politiques, les pratiques commerciales, la littérature, la musique et les habitudes du quotidien ont tous émergé de ce processus de couches et d'interactions. Les sociétés méditerranéennes ne se sont pas développées en parallèle ; elles se sont forgées dans la coexistence, l'adaptation et l'influence mutuelle. Cette circulation continue de personnes et d'idées a fait de la diversité bien plus qu'un simple fait géographique : l'une des grandes forces civilisationnelles de la région.

Cette histoire nous enseigne une leçon simple : les grandes périodes d'essor de la région ont coïncidé avec ses moments d'ouverture. Aujourd'hui, cette interdépendance ancienne nous rappelle que notre résilience collective dépend de notre capacité à entretenir ces liens de coopération, pour que la Méditerranée reste un espace d'opportunités partagées.

Mais nous ne pouvons pas ignorer la gravité du moment présent, ni la douleur et l'épuisement que ressentent tant de personnes sur nos rivages. Les conflits qui traversent la région continuent de faire des victimes. Les conditions humanitaires catastrophiques et l'instabilité régionale révèlent les conséquences dévastatrices de l'effondrement du dialogue et du mépris du droit international. Ces crises ne restent pas confinées aux zones de conflit ; elles se propagent bien au-delà, creusent les polarisations, alimentent l'extrémisme et érodent la cohésion sociale qui nous lie en tant que famille humaine.

Parallèlement, la xénophobie et les narratives clivantes progressent partout dans le monde. Les discours haineux, souvent amplifiés par la désinformation, détruisent la confiance sans laquelle aucune paix durable n'est possible. À l'heure où le multilatéralisme est mis à l'épreuve et où l'interdépendance est parfois perçue comme une fragilité, la Méditerranée nous rappelle une réalité simple et incontournable : la géographie ne laisse aucune place à l'isolement.

Dans ce contexte, il faut reconnaître que le dialogue n'est pas une alternative tiède à l'action politique. C'est un acte politique en soi, et le fondement même sur lequel toute paix durable doit être construite.

C'est pourquoi l'Union pour la Méditerranée et la Fondation Anna Lindh ont lancé les Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue. Cette initiative n'est pas un simple label culturel ni une célébration du patrimoine ; c'est un investissement à long terme dans la reconstruction de la confiance au sein d'une région fragmentée. En réunissant des villes comme Matera et Tétouan cette année, puis Cordoue et Saïda en 2027, le programme crée des espaces durables de coopération entre artistes, éducateurs, organisations de la société civile, universités et communautés locales des deux rives. À un moment où les divisions politiques dominent souvent les relations régionales, les villes peuvent encore préserver des canaux de dialogue ouverts, concrets et humains. Les Capitales démontrent que la culture n'est pas périphérique à la consolidation de la paix ; c'est l'un des rares espaces où l'empathie, la mémoire partagée et la reconnaissance mutuelle peuvent encore être activement cultivées. À travers les échanges, les cocréations et les rencontres entre les peuples, ces villes deviennent des exemples vivants de la façon dont la diversité peut se transformer en coopération plutôt qu'en conflit.

La coproduction culturelle et ces partenariats durables accomplissent ce que les documents de politique ne peuvent pas faire seuls : ils rendent à nouveau « l'autre » familier. Ils nous rappellent que derrière chaque frontière politique se trouve un être humain qui partage les mêmes aspirations à la dignité, à la sécurité et à un avenir pour ses enfants.

La force de notre région n'a jamais résidé dans l'uniformité. Elle vient du travail difficile et inachevé de vivre ensemble. La mer qui nous sépare est un miroir qui reflète ce que nous choisissons de construire ensemble, ou ce que nous laissons dériver. Dans un temps de conflit et de méfiance, investir dans notre culture partagée n'est pas un luxe. C'est un acte de résistance contre la haine, et un investissement à long terme dans la cohésion régionale dont nous avons si profondément besoin.

Par Nasser KAMEL

Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée