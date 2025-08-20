Opération « chariots de Gédéon II » : Katz a approuvé le plan d'occupation de Gaza-Ville, des milliers de réservistes vont être appelés | Direct

Rencontre diplomatique à Paris sur la « désescalade » entre Israël et la Syrie
Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaibani a rencontré hier soir une délégation israélienne à Paris pour discuter de la « désescalade » entre les deux pays voisins, en vue de renforcer la « stabilité dans la région », a annoncé l'agence officielle syrienne Sana. Les discussions ont porté sur « un certain nombre de dossiers liés au renforcement de la stabilité dans la région et le sud de la Syrie », ainsi que sur la « désescalade et la non-interférence dans les affaires internes syriennes », selon la même source.
L'Australie défend son Premier ministre, accusé par Netanyahu d'être « faible »
Canberra a fustigé le « déchaînement » de critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a accusé son homologue australien Anthony Albanese d'être un « politicien faible qui a trahi Israël », rapporte l'AFP. « La force ne se mesure pas au nombre de personnes que vous pouvez faire exploser ou d'enfants que vous pouvez laisser affamés », a rétorqué le ministre des Affaires intérieures australien Tony Burke, sur la chaîne nationale ABC.
Les relations entre l'Australie et Israël se sont considérablement envenimées depuis l'annonce la semaine dernière par Canberra de son intention de reconnaître un État palestinien à l'ONU en septembre.
Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l’antisémitisme
La relation entre la France et Israël est entrée dans une nouvelle zone de crise, cette fois-ci sur le sujet très sensible de l'antisémitisme, Benjamin Netanyahu accusant Emmanuel Macron de nourrir la haine contre les juifs avec son intention de reconnaître l'État palestinien, rapporte l’AFP.
L'Elysée a dénoncé une analyse « erronée, abjecte », qui « ne demeurera pas sans réponse », et précisé que le chef de l'Etat ferait une réponse écrite formelle au chef du gouvernement israélien. « La période exige gravité et responsabilité, pas amalgames et manipulations », a encore indiqué la présidence française qui a ajouté que « la République protège et protègera toujours ses compatriotes de confession juive ».
L'armée israélienne a affirmé avoir tué un officier de l'unité de commandos du Hamas qui a participé au 7 octobre
L'armée israélienne a annoncé tôt ce matin avoir éliminé, la semaine dernière à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, un officier de l'unité de commandos du Hamas, la « Nukhba ». Selon un message posté sur X par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Mohammad Naëf Abou Chamala avait « participé à la tentative d'infiltration du poste militaire israélien de Ma'aras » le 7 octobre 2023. Le Haaretz rappelle que cet avant-poste près de la frontière avec Gaza est « la seule base militaire israélienne que les militants du Hamas n'ont pas réussi à infiltrer le 7 octobre. »
Ces frappes et préparatifs pour une occupation de Gaza-Ville ont lieu alors qu'Israël doit encore répondre à une nouvelle proposition de cessez-le-feu préparée par les médiateurs égyptiens et qataris, que le Hamas a acceptée hier.
De son côté, Israël continue d'exiger la libération de « tous les otages » retenus à Gaza, selon une source gouvernementale, à l'AFP, alors que la nouvelle proposition prévoit un retour en deux étapes des captifs.
28 Palestiniens tués dans des frappes et tirs israéliens depuis l'aube
Au moins 28 Palestiniens ont été tués dans des frappes et tirs israéliens sur Gaza depuis l'aube, selon al-Jazeera, qui cite des sources dans le territoire assailli.
Au moins sept de ces victimes ont été tuées dans des tirs de l'armée alors qu'elles venaient chercher des colis d'aide alimentaire près de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza.
Katz approuve le plan de l'armée israélienne pour l'occupation de Gaza-Ville
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a approuvé hier les plans établis par l'armée israélienne pour occuper Gaza-Ville, conformément à la volonté du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Selon les informations du Haaretz, l'opération a été baptisée « Chariots de Gédéon II », soit la suite de la phase de l'offensive actuellement en cours sur l'enclave palestinienne. Pour mener ces plans à bien, des « milliers de réservistes » vont être appelés, ajoute le média.
Selon le ministère de la Défense, cité par l'AFP, 60.000 réservistes vont être appelés.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à prendre la ville de Gaza ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
