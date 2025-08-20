Opération « chariots de Gédéon II » : Katz a approuvé le plan d'occupation de Gaza-Ville, des milliers de réservistes vont être appelés | Direct

Netanyahu a accusé dans une lettre Macron de « nourrir l'antisémitisme » avec la décision de reconnaitre l'Etat palestinien, l'Elysée s'apprête à lui répondre.

Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué au moins 28 personnes depuis l'aube, selon al-Jazeera.

Le chef de la diplomatie syrienne a rencontré une délégation israélienne à Paris.