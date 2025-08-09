Les contours de l’offensive militaire israélienne sur Gaza-ville

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Après dix heures de réunion dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan de prise de contrôle de la ville de Gaza. Annoncée par le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’opération serait programmée en deux temps : une première phase qui devrait être achevée le 7 octobre prochain et comprenant une invasion de la ville, simultanément à une évacuation de près de deux millions de civils vers des zones alternatives ; la seconde phase serait consacrée à la prise de contrôle militaire de la capitale du réduit, débarrassée du Hamas. Selon le média américain Axios, la proposition aurait été présentée comme une opération à portée limitée et non comme une invasion à grande échelle, dans le but de rassurer les responsables militaires opposés à une occupation prolongée. Le chef d'état-major, le...

Après dix heures de réunion dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan de prise de contrôle de la ville de Gaza. Annoncée par le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’opération serait programmée en deux temps : une première phase qui devrait être achevée le 7 octobre prochain et comprenant une invasion de la ville, simultanément à une évacuation de près de deux millions de civils vers des zones alternatives ; la seconde phase serait consacrée à la prise de contrôle militaire de la capitale du réduit, débarrassée du Hamas. Selon le média américain Axios, la proposition aurait été présentée comme une opération à portée limitée et non comme une invasion à grande échelle, dans le but de rassurer les responsables militaires opposés à une occupation...

