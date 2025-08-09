Les contours de l’offensive militaire israélienne sur Gaza-ville

Tentes de réfugiés et immeubles en ruine dans la ville de Gaza, le 8 août 2025. Photo Bashar Taleb/AFP
Après dix heures de réunion dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan de prise de contrôle de la ville de Gaza. Annoncée par le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’opération serait programmée en deux temps : une première phase qui devrait être achevée le 7 octobre prochain et comprenant une invasion de la ville, simultanément à une évacuation de près de deux millions de civils vers des zones alternatives ; la seconde phase serait consacrée à la prise de contrôle militaire de la capitale du réduit, débarrassée du Hamas. Selon le média américain Axios, la proposition aurait été présentée comme une opération à portée limitée et non comme une invasion à grande échelle, dans le but de rassurer les responsables militaires opposés à une occupation prolongée. Le chef d'état-major, le...
