Vingt ans après le retrait de Gaza, la revanche de l’extrême-droite coloniale israélienne

Des habitants des implantations israéliens joignent leurs bras pour empêcher les soldats israéliens de pénétrer dans l'entrée arrière de la localité de Neve Dekalim, dans le Goush Katif, dans le sud de la bande de Gaza, le 15 août 2005. Photo AFP
C’était il y a vingt ans. Entre le 15 août et le 12 septembre 2005, un millier de réfractaires parmi les quelque 8 000 colons juifs, hommes, femmes et enfants, en majorité des fondamentalistes religieux revendiquant leur présence à Gaza comme une mission divine, étaient arrachés de leurs maisons par l’armée israélienne dans les pleurs et l’indignation. L’implantation du Gush Katif, composée de 21 colonies réparties sur la langue de sable conquise pendant la guerre des Six-Jours, était devenue trop coûteuse en termes sécuritaires pour Israël pendant la seconde intifada (2000-2005). Une présence accrue de l’armée était nécessaire pour protéger cet ensemble d’habitations illégales aux yeux du droit international, régulièrement visées par des tirs de roquettes Qassam, et qu’une part importante de la population israélienne voyait comme une...
