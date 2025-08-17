Cisjordanie : la validation du plan E-1, nouveau bras d’honneur d’Israël à la communauté internationale

C’est sous les collines de Ma'ale Adoumim, une colonie illégale à 7 kilomètres de Jérusalem, que Bezalel Smotrich entend enterrer toute perspective d’un futur État palestinien. Le ministre israélien des Finances, un colon extrémiste également chargé de superviser les affaires civiles en Cisjordanie, a annoncé jeudi l’approbation préliminaire d’un plan de construction de 3 400 logements par le Comité supérieur de planification, l’organe en charge de poursuivre la colonisation en zone C. La nouvelle implantation s’étendrait sur le secteur E-1, une zone de 12,5 km² entre Jérusalem-Est et Ma’ale Adoumim, interrompant la continuité territoriale entre Ramallah et Bethléem. M. Smotrich a annoncé son objectif évident : planter « le dernier clou dans le cercueil » de la solution à deux États, alors...

