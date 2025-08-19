Un incendie criminel maîtrisé dans le Akkar, un autre se déclare

Un incendie qui serait d’origine criminelle a été maîtrisé dans un terrain forestier de la localité de Chadra, dans le Akkar, rapporte notre correspondant dans le Nord Michel Hallak. La Défense civile, appuyée par un hélicoptère de l’armée libanaise et par les habitants, est venue à bout des flammes.

La municipalité de Chadra a remercié les « jeunes du village qui se sont mobilisés pour éteindre cet incendie criminel, le centre et les volontaires de la Défense civile pour leurs efforts, ainsi que notre vaillante armée qui, comme toujours, a été un soutien et un rempart solide pour protéger notre peuple et notre terre ». Elle a ajouté qu’elle suivra le dossier « en coopération avec les services compétents, jusqu’à la poursuite des auteurs et l’application des sanctions les plus sévères à leur encontre ».

Par ailleurs et selon les informations de notre correspondant, le feu s’est de nouveau déclaré dans les forêts de Jourit al-Chaïr, sur les hauteurs de Kobeyate dans le Akkar, dévorant de nouvelles étendues de sapins, de cèdres et de pins sauvages. La Défense civile et les habitants se sont précipités pour l’éteindre, et les opérations de refroidissement et de surveillance se poursuivent.

La vague de chaleur qui s'est abattue sur le Liban vendredi 8 août a provoqué son lot d'incendies sur l'ensemble du territoire durant une semaine, notamment dans le Akkar. Celle-ci est passée depuis, mais les températures restent élevées et le vent continue de souffler augmentant le risque de propagation d'incendies.

Depuis le début de l'été, de nombreux sinistres ont dévasté le Akkar. Le 15 juillet, le ministère de l’Environnement a lancé une initiative de gestion des risques d’un coût de 3,5 millions de dollars visant à réduire les possibilités de feux de forêt dans les zones vulnérables. Greenpeace avait mis en garde en avril contre la survenue d’incendies au Liban, estimant qu'ils étaient « un signe alarmant de l’aggravation des effets du changement climatique dans la région ».