La lutte contre les incendies continue dans le Akkar

Depuis 48 heures, les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent sans interruption dans différentes localités du Akkar, rapporte notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak. Les flammes ravagent de vastes zones de forêts à Qammoua, Kobayat et Biré.

Les incendies ont également touché des oliveraies, des amandiers et des vignobles dans la périphérie des villages de el-Barda et Nahriya, causant d’importantes pertes matérielles après que le feu se soit approché de nombreuses habitations dans ces zones.

Selon l'association Darb Akkar, les cinq incendies dans la région sont néanmoins « tous sous contrôle, actuellement ».

Le mercredi 14 août, un sinistre s’est déclaré dans le village de Biré, détruisant de vastes superficies d’oliviers.

Tous les centres de la Défense civile de la région sont mobilisés afin de le circonscrire, indique notre correspondant. Deux hélicoptères de l’armée libanaise, qui ont décollés de l'aéroport de Qleyaat, soutiennent les équipes de la Défense civile, en plus des équipes de volontaires de Darb Akkar et des premiers intervenants de l’Union des municipalités de Jurd el-Qayta’a, avec un suivi sur le terrain par le service de l’agriculture du Akkar et les gardes forestiers.

De grands incendies se sont déclenchés récemment dans la périphérie de la localité de Zouk el-Hosniyé, à proximité de résidences, forçant les habitants à évacuer en raison de l’épaisseur de la fumée et de la forte chaleur. Ils ont demandé l’intervention urgente de l’armée pour maîtriser le feu et protéger leurs biens. Dans la ville de Adbel, un incendie s’est déclaré sur la route principale Adbel–Nahr Nassar.

De nombreux incendies ont dévasté le Akkar depuis le début de l'été. A la suite de la vague de chaleur qui s'est abattue sur le Liban depuis le week-end dernier, avec une saison particulièrement sèche après un hiver peu pluvieux, la Défense civile a publié des directives pour éviter les incendies de forêt.

Le 15 juillet, le ministère de l’Environnement a lancé une initiative de gestion des risques d’un coût de 3,5 millions de dollars visant à réduire le risque d’incendies de forêt dans les zones vulnérables. En avril, Greenpeace avait alerté sur la survenue d’incendies au Liban, avant même le début de l’été, période généralement propice aux feux de forêt, estimant qu'ils étaient « un signe alarmant de l’aggravation des effets du changement climatique dans la région ».

Le Akkar n’est pas la seule région touchée par les incendies. Au Liban-Sud, des départs de feu provoqués par la chaleur intense ont eu lieu aux alentours des localité de Deir Qanoun el-Nahr et Maakraké, dans le caza de Tyr.