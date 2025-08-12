Près de 11 450 mètres carrés détruits par un incendie dans le Akkar

La Défense civile a réussi à maîtriser un incendie dans le village de Fneidek, dans le Akkar, après deux heures de lutte contre les flammes mardi, a rapporté notre correspondant dans le Liban-Nord, Michel Hallak.

L'incendie s'est déclaré de manière soudaine dans le quartier de Harf el-Snoubar et s'est rapidement propagé en raison d'un vent fort soufflant vers le nord et des températures extrêmement élevées qui affectent actuellement le Liban. Au moment où les pompiers ont réussi à contenir les flammes, l'incendie avait ravagé une superficie estimée à 11 450 mètres carrés.

Les pompiers de la Défense civile ont travaillé aux côtés des équipes de la Fédération des municipalités de Jurd el-Qaytaa et de l'association Darb Akkar. La fédération a pu fournir de l'eau grâce à des réservoirs spéciaux chargés sur des tracteurs agricoles afin d'accélérer les opérations d'extinction.

Les équipes de pompiers poursuivent actuellement leurs opérations de refroidissement, craignant que les flammes ne reprennent de plus belle en raison de la hausse sans précédent des températures dans les zones montagneuses.

Une vague de chaleur s'est abattue sur le Liban la semaine dernière et les températures devraient encore augmenter, selon les prévisions météorologiques. Lundi, la Défense civile a conseillé aux habitants de prendre plusieurs mesures pour se protéger au cours des prochains jours et a également publié des directives pour éviter de déclencher des incendies de forêt.

La ministre de l'Environnement, Tamara Elzein, a rappelé mardi aux habitants « la nécessité de faire preuve de prudence, de respecter les consignes de prévention et d'éviter toute activité susceptible de provoquer un incendie ».

Depuis le début de la vague de chaleur, dans un contexte estival particulièrement sec après un hiver peu pluvieux, les équipes de pompiers de la Défense civile luttent contre les incendies dans tout le pays, du Akkar au Liban-Nord et jusqu'à la Bekaa, en passant par Nabatiyé et Tyr au Liban-Sud.

Lundi, au moins trois incendies se sont déclarés dans le sud du Liban, dont l'un a ravagé de vastes étendues de forêts et de prairies à la périphérie de la ville de Moammariyé, au sud-est de Saïda.