Série d'incendies dans tout le Liban, la Défense civile en « état d'alerte maximale »

La vague de chaleur qui s'est abattue sur le Liban vendredi 8 août continue de provoquer son lot d'incendies sur l'ensemble du territoire. Dans un communiqué publié samedi soir, la Défense civile a indiqué avoir « relevé son état d’alerte maximale (...) pour faire face à une série d’incendies ayant éclaté dans différentes régions libanaises ».

Le plus important s'est déclaré samedi à 10 heures du matin « dans des forêts » à Aïn Bou Najem (route Bater–Jezzine), au Liban-Sud. En raison de la pente prononcée du relief, des hélicoptères de l'armée libanaise, en plus des équipes de la Défense civile de la région, participent aux opérations d’extinction, qui se poursuivaient encore dimanche matin, rapporte le communiqué.

Un « vaste incendie » s'est également produit dans les forêts de la localité de Bchaalé (caza de Batroun) vendredi « vers trois heures de l’après-midi et menaçant les habitations proches ». «La situation s’est aggravée avec l’embrasement de plusieurs foyers dans les forêts entre Bchaalé et Douma, compliquant la mission de maîtrise du feu, notamment en raison du relief accidenté et de l’éloignement des points d’eau », précise la Défense civile. Ses équipes sont parvenues à empêcher le feu de s’étendre vers le village voisin de Douma, au bout de la nuit de vendredi à samedi.

Incendies sur l'ensemble du territoire

Hormis ces deux importants incendies, la Défense civile fait état de nombreux foyers. Le Akkar, comme sur l'ensemble de la semaine, a continué à enregistrer une forte concentration de feux, touchant des oliviers, des citrons et cyprès ou des forêts de chênes et pins dans les localités de Bebnine–Hay el-Maslakh, Bqaaïl, Ayat/Dawra, Tell Abbas el-Gharbi, el-Hmeira, Bqarzla, Tell Bira ou el-Qachlaq. Les opérations se poursuivaient encore samedi soir à Hayssa et Beino, ou dans le village de Qobeiyat.

Dans le mohafazat du Mont-Liban, des incendies se sont déclarés dans plusieurs villages du caza du Chouf, maîtrisés par les équipes de la Défense civile : Deir el-Qamar, Harat Jandal, Bqaatouta, Bleibel, ainsi que Barja et Hay Zarout. Dans le caza de Jbeil, elles ont éteint un incendie dans la zone de Chreibini.

Dans le mohafazat du Nord, les flammes ont touché Sir, Btermaz-Mar Mar, Souqi Tripoli, Kfar Chlan et el-Biyad, tandis que d’autres feux ont été signalés à Arjez, Bshennine et Wadi Haab.

Dans la Békaa-Ouest, les équipes ont éteint des feux d’herbes dans les localités de Kamed el-Loz et Yohmor, ainsi qu’un incendie dans une décharge à Soueiri. Dans le mohafazat de Baalbeck–Hermel, un incendie s’est déclaré dans les forêts de Barqa, où les équipes d’extinction ont réussi à le circonscrire. Dans le mohafazat du Sud, les équipes ont éteint un incendie d’herbes dans le village de Sarafand. Un autre feu s’est déclaré à Chihine, touchant herbes et chênes, et a été maîtrisé en coopération avec l’armée libanaise. Enfin, dans le caza de Saïda, la Défense civile a éteint un incendie d’herbes et d’oliviers à Kfar Melki , ainsi qu’un autre feu dans les herbes sèches et les chênes et caroubiers du même village.

Le communiqué de la Défense civile se conclut par le renouvellement de l'appel aux « citoyens pour qu’ils respectent les consignes de sécurité publique, en particulier dans cette vague de chaleur extrême que traverse le pays ». À la suite de la vague de chaleur qui s'est abattue sur le Liban depuis le week-end dernier, avec une saison particulièrement sèche après un hiver peu pluvieux, la Défense civile a publié des directives pour éviter les incendies de forêt, appelant notamment à s'abstenir complètement de mettre le feu aux herbes sèches lors du nettoyage des terres agricoles et mettant en garde contre le fait de jeter des mégots de cigarettes depuis les voitures ou dans les zones boisées, ou d'utiliser des feux d'artifice à proximité des forêts ou de l'herbe sèche.