Canicule au Liban : quelles précautions à prendre ?

Alors que le Liban est touché depuis quelques jours par une vague de chaleur, la Défense civile a conseillé lundi aux habitants de prendre plusieurs mesures pour se protéger et pour éviter de provoquer des feux de forêt, d'autant plus que les températures devraient encore augmenter. Selon les prévisions météorologiques, les températures devraient dépasser les moyennes saisonnières d'environ 10 degrés dans les zones intérieures, avec une forte humidité sur la côte et la possibilité de précipitations localisées dans certaines régions. La vague de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine et s'atténuer progressivement à partir de vendredi.

La Défense civile a annoncé dans un communiqué avoir lancé, sous la direction du ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar, un plan d'urgence sur le terrain pour faire face à cette vague de chaleur, et a mis en garde contre les dangers liés à ces conditions météorologiques, qu'ils résultent de la chaleur extrême ou de changements soudains de la météo. Le directeur général de la Défense civile, le brigadier général Nabil Farah, a appelé les unités réparties sur le territoire libanais à « renforcer la préparation et la réactivité pour une intervention immédiate en cas d'urgence causée par la vague de chaleur ou les fortes pluies pouvant entraîner des crues soudaines et des glissements de terrain, en particulier dans les zones montagneuses et frontalières ».

« Évitez toute activité susceptible de provoquer un incendie »

La Défense civile recommande notamment de boire beaucoup d'eau et de liquides, d'éviter l'exposition directe au soleil, en particulier entre 11 h et 16 h, et d'utiliser de la crème solaire sur la peau exposée. Elle met également en garde contre le fait de laisser des enfants, des personnes âgées ou des animaux domestiques dans des voitures ou des espaces clos sans ventilation.

En matière de prévention des incendies, la Défense civile appelle à s'abstenir complètement de mettre le feu aux herbes sèches lors du nettoyage des terres agricoles et met en garde contre le fait de jeter des mégots de cigarettes depuis les voitures ou dans les zones boisées, ou d'utiliser des feux d'artifice à proximité des forêts ou de l'herbe sèche. À cet égard, la ministre de l'Environnement, Tamara el-Zein, a rappelé mardi aux habitants « la nécessité de faire preuve de prudence, de respecter les consignes de prévention et d'éviter toute activité susceptible de provoquer un incendie ».

Depuis le début de la vague de chaleur, dans un contexte estival particulièrement sec après un hiver peu pluvieux, les équipes de la Défense civile luttent contre les incendies dans tout le pays, du Akkar au nord à la Békaa à l'est, en passant par Nabatiyé et Tyr au sud. Lundi, au moins trois incendies se sont déclarés dans le sud du Liban, dont l'un a ravagé de vastes étendues de forêts et de prairies à la périphérie de la localité de Moammariyé, au sud-est de Saïda.

Enfin, la Défense civile appelle à la prudence lors des déplacements en cas de fortes pluies, en raison du risque d'inondations soudaines ou d'éboulements, et recommande de rester à l'écart des berges et des canaux d'évacuation des eaux. Lundi, des pluies ont été signalées dans le nord de la Békaa et dans le Akkar, dans le nord du Liban.

Le communiqué appelle par ailleurs « à composer immédiatement le 125 pour signaler toute urgence et à envoyer des photos et la localisation géographique via WhatsApp au 70192693, afin de faciliter une intervention rapide ».