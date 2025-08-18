« Quand il vole plus bas, une frappe va suivre... », au Liban-Sud, la vie au rythme de la guerre des drones

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le mur est couvert d’impacts, sauf à l’endroit où se trouvait Fatmé, ce 8 décembre qui a ruiné la vie de son mari. « Elle faisait sa lessive quand le drone a frappé. C’est pour ça que cette partie du mur est intact : c’est elle que les éclats ont transpercée », ressasse Hassan Daher le 6 août dans le patio de sa maison à Debbine, au Liban-Sud. « Elle est morte sur le coup, je n’ai pas réussi à effacer les taches de sang », dit-il, en montrant le carrelage plus brun par endroits. Puis il se tourne vers le balcon du rez-de-chaussée, criblé de débris d’obus : « Là, ma fille Amal étendait le linge. Quand nous sommes arrivés avec mon fils Hussein, son corps tremblait au sol, sans bruit. Elle est morte à l’hôpital le 12 décembre. Son mari, Ali, gisait à ses côtés », ajoute-t-il. Au centre de la cour se trouve toujours le trou creusé par ce...

