« Quand il vole plus bas, une frappe va suivre... », au Liban-Sud, la vie au rythme de la guerre des drones

Hassan Daher chez lui, le 6 août à Debbine, avec les portraits de son épouse Fatmé (droite) et de sa fille Amal (gauche), tuées par un tir de drone. Photo Emmanuel Haddad
Le mur est couvert d’impacts, sauf à l’endroit où se trouvait Fatmé, ce 8 décembre qui a ruiné la vie de son mari. « Elle faisait sa lessive quand le drone a frappé. C’est pour ça que cette partie du mur est intact : c’est elle que les éclats ont transpercée », ressasse Hassan Daher le 6 août dans le patio de sa maison à Debbine, au Liban-Sud. « Elle est morte sur le coup, je n’ai pas réussi à effacer les taches de sang », dit-il, en montrant le carrelage plus brun par endroits. Puis il se tourne vers le balcon du rez-de-chaussée, criblé de débris d’obus : « Là, ma fille Amal étendait le linge. Quand nous sommes arrivés avec mon fils Hussein, son corps tremblait au sol, sans bruit. Elle est morte à l’hôpital le 12 décembre. Son mari, Ali, gisait à ses côtés », ajoute-t-il. Au centre de la cour se trouve toujours le trou creusé par ce...
