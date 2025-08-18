Menu
Société - Cessez-le-feu au Liban

« Quand il vole plus bas, une frappe va suivre... », au Liban-Sud, la vie au rythme de la guerre des drones

Les drones bourdonnent sans cesse dans le ciel libanais. Et chaque jour ou presque, ils tuent. Parmi les victimes, des membres du Hezbollah, mais aussi des femmes et des enfants.

Par Emmanuel HADDAD, le 18 août 2025 à 15h59

« Quand il vole plus bas, une frappe va suivre... », au Liban-Sud, la vie au rythme de la guerre des drones

Hassan Daher chez lui, le 6 août à Debbine, avec les portraits de son épouse Fatmé (droite) et de sa fille Amal (gauche), tuées par un tir de drone. Photo Emmanuel Haddad

Le mur est couvert d’impacts, sauf à l’endroit où se trouvait Fatmé, ce 8 décembre qui a ruiné la vie de son mari. « Elle faisait sa lessive quand le drone a frappé. C’est pour ça que cette partie du mur est intact : c’est elle que les éclats ont transpercée », ressasse Hassan Daher le 6 août dans le patio de sa maison à Debbine, au Liban-Sud. « Elle est morte sur le coup, je n’ai pas réussi à effacer les taches de sang », dit-il, en montrant le carrelage plus brun par endroits. Puis il se tourne vers le balcon du rez-de-chaussée, criblé de débris d’obus : « Là, ma fille Amal étendait le linge. Quand nous sommes arrivés avec mon fils Hussein, son corps tremblait au sol, sans bruit. Elle est morte à l’hôpital le 12 décembre. Son mari, Ali, gisait à ses côtés », ajoute-t-il. Au centre de la cour se trouve toujours le trou creusé par ce...
