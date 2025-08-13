Au Liban-Sud, la cohabitation avec la Finul vire à l’aigre-doux

Une patrouille de la Finul passe devant le portrait de Hassan Nasrallah, dans le caza de Tyr au Liban-Sud, le 8 juillet 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Un militaire de la Finul est à cran à l’entrée de la base de Chamaa, dans le caza de Tyr, un après-midi de juillet. Devant ses hommes, il montre, carte en main, le chemin à prendre. Il y a quelques instants, des « habitants » ont bloqué une patrouille. Ils devront reprendre la même. « Faut faire attention… », prévient-il, sur un ton précipité, avant d’embarquer dans le blindé.Trente kilomètres à parcourir. Sillonnant les routes cernées de symboles du Hezbollah et du mouvement Amal, les véhicules de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, drapeau bleu hissé, traversent des villages défigurés par la guerre. Certains habitants ne leur prêtent pas attention, continuent de bavarder autour d’un café ou encore de passer le balai devant leur maison. D’autres se figent sans les lâcher du regard. Avant de rejoindre leur base sans accrocs,...
Un militaire de la Finul est à cran à l’entrée de la base de Chamaa, dans le caza de Tyr, un après-midi de juillet. Devant ses hommes, il montre, carte en main, le chemin à prendre. Il y a quelques instants, des « habitants » ont bloqué une patrouille. Ils devront reprendre la même. « Faut faire attention… », prévient-il, sur un ton précipité, avant d’embarquer dans le blindé.Trente kilomètres à parcourir. Sillonnant les routes cernées de symboles du Hezbollah et du mouvement Amal, les véhicules de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, drapeau bleu hissé, traversent des villages défigurés par la guerre. Certains habitants ne leur prêtent pas attention, continuent de bavarder autour d’un café ou encore de passer le balai devant leur maison. D’autres se figent sans les lâcher du regard....
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
La présence de ces soldats hétéroclites n’a servi à rien même au pic de la dernière guerre avec Israël. Que de patrouilles qui coûtent aux Nations- désunies des millions de dollars par an depuis 1978.
15 h 51, le 13 août 2025