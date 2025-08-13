Au Liban-Sud, la cohabitation avec la Finul vire à l’aigre-doux

Un militaire de la Finul est à cran à l’entrée de la base de Chamaa, dans le caza de Tyr, un après-midi de juillet. Devant ses hommes, il montre, carte en main, le chemin à prendre. Il y a quelques instants, des « habitants » ont bloqué une patrouille. Ils devront reprendre la même. « Faut faire attention… », prévient-il, sur un ton précipité, avant d’embarquer dans le blindé.Trente kilomètres à parcourir. Sillonnant les routes cernées de symboles du Hezbollah et du mouvement Amal, les véhicules de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, drapeau bleu hissé, traversent des villages défigurés par la guerre. Certains habitants ne leur prêtent pas attention, continuent de bavarder autour d’un café ou encore de passer le balai devant leur maison. D’autres se figent sans les lâcher du regard....

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte