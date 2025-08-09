Une parenthèse. Voilà ce que nous vous proposons cette semaine. Une parenthèse dans une météo aux tendances caniculaires, une parenthèse dans une actualité de plus en plus chaude.

Yvonne et Edmond à Beyrouth : quatre photos, deux histoires, laquelle voulez-vous croire ?

« Dans l’album où leurs photos ont été soigneusement rangées, nos amants nous ont laissé un lieu et une date au crayon blanc. Une écriture féminine murmure : Beyrouth, 1935. ». C’est ainsi que commence l’histoire. Mais quelle histoire ? Car à partir de quatre négatifs retrouvés par Georges Boustany dans une boîte de grand-mère, deux lectures sont possibles. Et si l’ordre des images pouvait changer la fin ?

C’est en plein cœur de Belleville, qu’Adi Salet et sa compagne Margaux ont planté « Mardi », leur café de spécialité qui, une fois par mois, se transforme en restaurant tendance gastronomique, pour le plus grand bonheur des habitués du quartier ou de clients de passage. Anne Ilcinkas les a rencontrés.

Charif Majdalani : Le « Nom des rois » est mon livre le plus intime

Désillusions, liens amicaux, premières amours, confrontation à la violence, et construction de soi… Le Nom des rois peut se lire comme un roman d’apprentissage. Charif Majdalani y retrace, à travers sa plume raffinée, ce moment de passage à l’âge adulte où l’enchantement de l’enfance cède devant la brutalité de la réalité, notamment dans un pays tel le Liban des années 70, qui se précipite dans un interminable conflit qui en transforme le visage. Il s’est confié à L’Orient Littéraire

En suivant le littoral du Liban-Nord au fil d’une route sinueuse, les paysages se dévoilent graduellement et changent au gré des kilomètres. Les pêcheurs de Qalamoun semblent hors du temps, le bleu et le blanc d’Enfé s’impriment dans les regards et les mémoires, les falaises et les grottes de Chekka impressionnent. Rayanne Tawil vous propose cinq haltes sur cette route pour manger, boire et rêver.

Vous cherchez à échapper à la chaleur étouffante de Beyrouth et à passer une nuit au grand air ? Voici quelques adresses de campings que nous vous recommandons.

Artiste protéiforme obsédé par la mémoire du monde arabe, celle du Liban en particulier, Alfred Tarazi inaugure Blue Rose, à Beyrouth, un projet culturel transgénérationnel initié par l’activiste Caroline Tarazi. Fifi Abou Dib vous en dit plus.

À la veille du spectacle immersif « Hakabat, Stages », qu’il dirige musicalement et dans lequel se produira Hiba Tawaji entre les colonnes de Baalbeck, Oussama Rahbani, compositeur et producteur s’est confié en exclusivité à « L’Orient-Le Jour ».