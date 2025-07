À Paris, Mardi café mêle les influences du monde, en passant par le Liban et la Suède

Ce mardi matin, Adi Salet, la version revisitée et francisée de son « vrai » nom, Hadi Saleh, nous reçoit en famille, avec sa compagne et partenaire d’affaires Margaux Salgado, leur petite fille de 15 mois, Edmée, et leur chien, Bento, un adorable bedlington terrier blanc. À eux quatre, ils dressent le beau portrait d’une famille belle, jeune et branchée.L’activité bat son plein dans le café, les clients sirotent leur boisson sous le soleil d’un été particulier. « C’est calme », estime pourtant Adi Salet, le patron des lieux, « ce n’est rien par rapport au week-end », poursuit le jeune franco-libanais, en montrant une vidéo en accéléré d’un brunch un samedi matin.Margaux et Adi ont ouvert Mardi en 2021, en fait une « contraction de leurs deux prénoms ». Adi travaillait auparavant dans le marketing...

