Où camper cet été au Liban ?

L’été au Liban est la saison idéale pour quitter la ville et passer une nuit à la montagne, où les températures sont bien plus clémentes. Si vous avez l’âme d’un aventurier, si vous aimez la randonnée ou si vous souhaitez simplement vivre une nouvelle expérience, L’Orient Today vous guide à travers les sept meilleurs endroits pour camper cette saison. Veuillez noter que tous les campings exigent une réservation à l’avance. Bon séjour !

Dans le Chouf

Cedars Ground Campsite à Aïn Zhalta

Vous y viendrez pour l’accueil chaleureux, vous y resterez pour les vues splendides, typiques du Chouf. Cedars Ground Campsite met même ses propres télescopes à disposition pour observer les étoiles. L’endroit est bien équipé, avec des sanitaires et des douches. Le site offre une expérience en constante évolution, n’oubliez donc pas de consulter leur programme avant votre séjour. Des cours de yoga en plein air et des concerts y sont parfois organisés. Au réveil, une escapade de 20 minutes vous mènera jusqu’à la rivière de Baaqline.

Tarif : Le droit d’entrée est de 15 $.

Location de matériel : Comptez 20 $ la tente pour deux personnes, matelas fournis à installer sous vos sacs de couchage.

Contact : +961 3 938 187

Instagram

Dans le Kesrouan

Chahtoul Camping à Chahtoul

Si vous cherchez l’aventure et préférez les séjours animés, Chahtoul Camping vous plaira. Situé à seulement 32 km de Beyrouth, le site propose quotidiennement des activités comme le frisbee, le badminton et une aire de jeux pour enfants. Le week-end, profitez aussi de l’escalade (avec assistance) et d’une tyrolienne. Et si, malgré tout, aucune de ces activités ne vous tente, les sentiers de randonnée de la région ne sont qu’à quelques pas.

Tarifs : Le droit d’entrée est de 25 $ pour les adultes, 15 $ pour les enfants de moins de 12 ans, petit-déjeuner léger et bois pour le feu inclus.

Location de matériel : Une tente pour deux personnes coûte 10 $ la nuit, 15 $ pour trois personnes.

Contact : +961 70 30 20 40

Instagram

Cliff Camp à Jabal Moussa

Perché au-dessus de Jbeil et Jounieh, The Cliff Camp est le genre d’endroit où l’on conseille d’arriver au coucher du soleil. Quand la nuit tombe, l’ambiance s’anime autour de feux de camp et de rencontres conviviales, avec la possibilité de prendre un verre au bar. Vous pourrez dormir dans une cabane privatisée pour groupes ou dans une tente préparée, avec ou sans mini-piscine privée. Le site propose un menu basique sur place, mais il est conseillé d’apporter sa propre nourriture. Une fois sur place, vous serez sans doute tentés de partir à la découverte de la réserve de Jabal Moussa et d’emprunter le sentier de 40 minutes menant aux eaux cristallines de Nahr Ibrahim.

Tarifs : Les prix varient selon l’emplacement et le jour de la semaine.

Cabane privée jusqu’à 7 personnes : 100 $ en semaine, 150 $ le week-end

Tente standard : 35 $

Tente avec piscine privée : 45 $





Contact : 70 281 118

Dans le caza de Jbeil

Old McDonald Farm, Ehmej

Si vous préférez la simplicité et le calme, Old McDonald Farm est fait pour vous. Au petit matin, une courte marche vous mènera sur un sentier de randonnée local qui offre une vue imprenable sur le parc de conservation des cèdres d’Ehmej.

Tarif : Droit d’entrée de 10 $ par personne, avec réduction pour les groupes de 10 personnes ou plus.

Contact : 76 788 844

Camping Amchit Les Colombes

Si dormir sous tente et les conditions rudimentaires ne vous tentent pas, Les Colombes à Amchit propose une version plus douce du camping. Alliant camping traditionnel et atmosphère de resort en bord de mer, l’établissement s’adapte à tous les niveaux de confort. Vous pouvez installer votre propre tente sur la plage et profiter des cuisines et sanitaires collectifs, ou choisir une chambre privée avec Wi-Fi, climatisation et service de chambre. Parfait pour les amateurs d’eau, Les Colombes possède une grande piscine surplombant la mer et se trouve à cinq minutes à pied d’une plage rocheuse proposant pêche et plongée.

Tarifs : Comptez de 15 $ pour l’accès au camping à des chambres pour deux personnes allant de 40 à 220 $.

Contact : +961 9622401

Dans le Metn

Swings Camp à Zaaroun

Situé à quelques minutes de Beyrouth, Swings Camp se niche sous une canopée de pins à Zaaroun et offre une expérience active principalement destinée aux enfants. L’endroit propose diverses animations : tir à l’arc, laser tag, trampoline à élastique, pédalos-karts et bien d’autres activités – sensations fortes garanties ! Un service de restauration basique est disponible sur place et le camping propose des tentes pour 4 ou 6 personnes.

Tarifs : 50 $ la tente de 4 personnes, 65 $ pour 6.

Contact : 03 796648

Au Koura

Koura Camping

Pour une expérience plus privative, Koura Camping offre une alternative intime à l’ambiance communautaire des autres sites. Les quatre unités proposées ressemblent davantage à des chalets qu’à un camping traditionnel, chacune disposant de sa propre piscine, d'un espace barbecue, d'une cuisine, de toilettes, d'un coin salon et d'un feu de camp. La montagne en toile de fond invite également à l’exploration, avec des sentiers de randonnée menant à une rivière toute proche.

Tarifs : Les prix varient selon la taille du groupe et le jour de la semaine.

2 personnes : 65 $ en semaine, 85 $ le week-end

4-6 personnes : 120 $ en semaine, 150 $ le week-end

10 personnes : 130 $ en semaine, 180 $ le week-end

15 personnes : 230 $ en semaine, 280 $ le week-end





Contact : 03 999209

À Zghorta

Pack and Go à Ehden

À seulement deux minutes de la réserve naturelle de Horch Ehden, Pack and Go penche résolument du côté du glamping, en proposant des vans de style rétro pour deux personnes, équipés d’une cuisine au gaz, salle de bains privée, douche et kit pour feu de camp. Pour une escapade romantique, optez pour un dîner privé ou un jacuzzi. Si vous préférez explorer, vespas et vélos sont disponibles à la location sur place, et la forêt de cèdres voisine offre une promenade facile et pittoresque.

Tarifs : 70 $ le van pour deux, ou 120 $ le van avec jacuzzi

Contact : 71 901657