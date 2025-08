Le drame du 4-Août : un trauma-écran ?

Dans le champ du trauma, le temps ne suit pas les lois ordinaires. Il ne s’écoule pas, mais s’échappe de sa courbe pour s’installer dans une autre temporalité, opaque, discontinue. Il se suspend et se fige.

On croit que le temps adoucit les blessures, qu’il finit par tout emporter. On lui confie la mission d’amortir le choc, de dissoudre la douleur dans la durée, et cela est souvent vrai. Mais en réalité, le temps ne guérit pas toujours, et il ne guérit pas tout : il peut aussi ensevelir. Le temps agit sur certains traumas comme un sable mouvant : recouvrir, engourdir, enfouir… mais il ne soigne pas. Il place le vécu dans un état de dormition, une veille silencieuse où rien ne disparaît, mais tout attend ; un son, une image, une phrase et tout ressurgit.

Un grand trauma, aussi estompé qu’il soit, ne s’efface pas. Parfois, au détour d’un bruit banal du quotidien, un fragment de réalité vient le sortir de sa torpeur et nous fait sursauter. Il remonte alors à la surface de la conscience, du corps, de l’affect et de la mémoire – non pas comme un souvenir, mais comme une présence brute, vivace, intacte. Tout notre être réagit dans un sursaut.

Ces moments font remonter à la surface des larmes insoupçonnées et des peines enfouies, comme si l’inconscient, à date fixe, ouvrait ses digues pour laisser affluer, sans préavis, la charge émotionnelle refoulée mais extraordinaire.

Les anniversaires d’événements traumatiques réveillent l’émotionnel enkysté : peines et affects insoupçonnés ressurgissent, comme si l’inconscient tenait un calendrier invisible. Le corps aussi se souvient – une douleur, un frémissement, une tension réapparaît là où le choc s’était inscrit, rappelant que la mémoire est aussi somatique.

Le drame du 4-Août, on en parle moins, mais il hante encore l’espace social et intime. Une explosion immense et criminelle a soufflé une ville entière, fait trembler le pays jusque dans ses montagnes et ébranlé la terre jusqu’à Chypre. Une apocalypse.

Et malgré tous les efforts – aussi criminels que l’explosion elle-même – des autorités libanaises d’enfoncer les Libanais dans la confusion juridique et le brouillard d’un oubli organisé, et sous la prétendue résilience des Libanais, l’événement terrible palpite encore dans les esprits et revient au jour et à l’heure exacte.

Bâclé dans toutes les étapes de son processus vers une quelconque justice, noyé dans une impunité perpétuelle et obscène, les retombées de l’explosion criminelle qui ont décimé des quartiers entiers, fait des centaines de victimes et des milliers de blessés, occasionnent des retours du refoulé.

Retour du refoulé

Le refoulé retourne souvent à mon divan. Dans une séance très récente, une jeune expatriée retournant fréquemment au Liban a évoqué un phénomène étrange :

« Chaque fois que je suis ici et que je m’allonge pour dormir ou faire la sieste, ma jambe se met à trembler. Ce n’est visible pour personne, c’est comme une vibration interne.

Ça dure plusieurs secondes. Je dois alors poser ma main au sol pour vérifier que ce n’est pas un tremblement de terre. »

« Où étiez-vous et que faisiez-vous quand l’explosion a eu lieu ? »

Elle a d’abord hésité – elle n’en a parlé qu’à son compagnon et à une amie devenue depuis partiellement sourde – puis s’est mise à raconter : elle était chez elle, à plusieurs kilomètres de Beyrouth, en ligne avec une amie. « Comment étiez-vous assise ? » Elle était à son bureau, les jambes allongées. Une première secousse qu’elle trouve presque amusante – sa première « expérience » sismique. « J'ai senti un premier tremblement, il était léger, je me suis dit Ah c’est marrant, c’est un léger tremblement de terre, le premier de ma vie, et j’ai trouvé que c’était sympa... »

Puis la déflagration, brutale. Elle a couru chercher sa mère, l’a trouvée à terre, elles se sont terrées ensemble sous une table, sonnées. Et enfin la panique : sa sœur qui était dans le périmètre du port de Beyrouth est restée injoignable trois heures durant.

À la séance suivante, elle a commencé d’emblée :

« Depuis ma dernière séance, ma jambe ne tremble plus. C’est bizarre, non ? »

Je n’ai pas interprété, je l’ai laissée sentir.

Mais je note deux points. L’effroi initial a été encapsulé dans une forme supportable, détournée : un tremblement-écran-formation défensive précoce antérieur au grand désastre et à la terreur ingérable qui s’ensuivit. La mémoire du corps et le fonctionnement de l’inconscient s’y rejoignent. En nommant la scène, en l’adressant, le corps semble s’être apaisé, il a compris. Le symptôme – pour le moment du moins- a desserré son emprise.

Pare-terreur

Après la séance, j’élabore autour de la manifestation du trauma sous cette forme-là, la mémoire du corps et le fonctionnement de l’inconscient. Ainsi que les circonstances de la disparition du symptôme.

Je trouve une ébauche de réponse dans le concept familier du souvenir-écran, et cela me permet de faire évoluer ce dernier pour en forger un nouveau : il s’agit d’un trauma-écran, un événement qui, tout en portant les marques du choc, en dissimule un autre, plus insoutenable.

Utilisé surtout pour expliquer le fétichisme, le souvenir-écran sert à fixer sur un objet le trop-plein d’excitation : l’objet donc est paradoxalement une source d’excitation et de pare-excitation. C’est-à-dire que pour pouvoir gérer une excitation plus grande, plus dangereuse, plus compromettante voire carrément tabou, comme voir la nudité de sa mère.

Le souvenir-écran, dans le cas de ma patiente, a servi de pare-terreur. Le moment trouvé « sympa », d’expérimenter un petit tremblement de terre pour la première fois de sa vie, alors qu’elle était en situation détendue, un moment agréable durant lequel elle échangeait paisiblement avec une bonne copine. C’est derrière ce rempart que s’est loti son inconscient puisque ce qui a suivi est intolérable, formidablement dangereux et totalement traumatisant. L’inconscient donc, revient au moment « d’avant » et s’y fixe. C’est une façon ingénieuse pour contenir le grand trauma en ne retenant que le « petit tremblement de terre sympa » sans pour autant empêcher le symptôme de se manifester, ni le patient de rejouer son trauma sans le concevoir. Mais, la sensation d’une jambe qui frémit et qui appartient aux instants d’avant le désastre est bien plus gérable et possible à contenir que la vraie et absolue panique chaotique du moment du choc lui-même.

Cette jeune femme ne vit pas à Beyrouth, la résidence familiale est située en dehors de la ville, dans une région qui a été à l’abri des plus gros dégâts de l’explosion à part quelques vitres brisées ici et là. Et pourtant la voilà qui s’en souvient et en souffre des années plus tard.

Le temps passe-t-il vraiment ? Il demeure, dans un repli du cerveau de dizaines de milliers de libanais un lieu où le temps est figé au 4 août 2020, 18h08. Dans cet espace intérieur, la sidération traumatique demeure intacte. Et le réel a beau faire semblant que c’est du passé, notre réalité intérieure nous dira toujours la vérité.

Par Reina M. Sarkis

Psychanalyste, chercheure.