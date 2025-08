Le ministre Salamé inscrit les silos de Beyrouth dans l'inventaire général des monuments historiques

Le ministre libanais de la Culture Ghassan Salamé a affirmé, dimanche, avoir inscrit dans l'inventaire général des monuments historiques les silos du port de Beyrouth, ravagés par les explosions meurtrières du 4 août 2020 et dans lesquels une série d'incendies se sont déclenchés en 2022.

Lors d'une table ronde à la Bibliothèque nationale à Sanayeh consacrée aux répercussions de la catastrophe et organisée avec le ministère des Affaires sociales, la première de ce genre à l'occasion de la commémoration du 4-Août, M. Salamé a affirmé avoir signé cette décision ce dimanche matin.

Le gouvernement libanais a approuvé la démolition des silos en mars 2022. Deux jours plus tard, le ministre de la Culture avait décidé de les classer parmi les monuments historiques. Fin août 2022, le Premier ministre sortant Nagib Mikati a envoyé une lettre au ministre des Travaux publics pour lui demander de « préserver le bloc sud des silos en guise de mémorial à la mémoire des martyrs du port ». Les proches des victimes du drame du 4-Août se sont dernièrement entretenus avec plusieurs responsables libanais, dont le ministre Salamé, au sujet de la protection des silos du port.

« Pas de compromis au détriment de la justice »

Prenant la parole durant la conférence, le Premier ministre Nawaf Salam a souligné que « la découverte de la vérité sur l’explosion au port de Beyrouth et la tenue des responsables pour comptables sont une cause nationale unificatrice ». «L'impunité est devenue une culture, c’est elle qui a permis la persistance de la corruption et la répétition des effondrements», a-t-il ajouté, notant que « l’affaire du 4-Août n’est pas seulement judiciaire, c’est aussi une interrogation sur la nature du pays dans lequel nous voulons vivre, car il n’y a pas de pays sans justice ».

« Il n’y aura pas de compromis au détriment de la justice, et aucune fin à cette blessure sans que toute la vérité ne soit révélée et que tous les responsables soient jugés, quels qu’ils soient », a renchéri M. Salamé, affirmant que « tout responsable sera tenu pour comptable ». Le Premier ministre a aussi insisté sur le fait que « sans justice, la citoyenneté n’a aucun sens et la construction de l’État n’a aucune utilité », réaffirmant son engagement à « construire un État libre, indépendant et souverain, qui exerce pleinement sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire par ses propres moyens », conformément à la déclaration ministérielle.

Le drame du 4-Août a causé la mort de 235 personnes, fait plus de 7 000 blessés et détruit une importante partie de la capitale libanaise. Cinq ans plus tard, aucun responsable n'a encore été jugé, en raison d'ingérences politiques dans l'enquête menée par le juge Tarek Bitar. Plusieurs commémorations sont prévues dimanche et lundi.