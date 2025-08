Le deuil d'Oum Ahmad, mère courage du 4-Août

Hiam Kaadane porte le deuil depuis cinq ans maintenant. Vêtue de noir de la tête aux pieds, été comme hiver, et serrant toujours contre sa poitrine, lors de ses apparitions en public, un portrait de son fils, Ahmad, emporté à 29 ans par la double explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, cette mère de famille d'une cinquantaine d'années ne passe pas inaperçue. Malgré les nombreuses entraves, « Oum Ahmad » n'a presque jamais raté un sit-in ou un rendez-vous avec les autorités pour faire avancer l'enquête sur la catastrophe.« Depuis qu’on a perdu Ahmad, il n’y a plus de vie ici. Son départ a laissé un vide, la maison a changé. Je n’arrive plus à être heureuse. Même lorsque ma fille s'est fiancée, je ne supportais pas les célébrations et la musique. Ils ont tué la famille entière »,...

