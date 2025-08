Les traumatismes des Libanais après le 4-Août décryptés par une recherche

Le 4 août 2020, la plus violente explosion non nucléaire au monde secouait Beyrouth, faisant plus de 220 morts, plus de 6 000 blessés, de vastes destructions dans de nombreux quartiers de la capitale... et des milliers de traumatisés. Lancée peu après cette tragédie par Zeina Zerbé, psychologue clinicienne, psychothérapeute psychanalytique et chargée de cours à l'Université Saint-Joseph, une recherche intitulée « L’influence d’un environnement politico-sécuritaire défaillant en permanence sur la santé mentale des Libanais vivant ou ayant vécu au Liban » devrait être publiée dans son intégralité fin août.Adoptée par la Human Rights Research League, bénéficiant de l’adhésion de chercheurs associés – psychologues, experte en droit de l’homme, chargée de traitement des données statistiques –...

