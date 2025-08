Vous voulez commémorer les cinq ans depuis la catastrophe du 4-Août ? Voici les événements prévus

Cinq ans après les explosions meurtrières au port de Beyrouth, les familles des victimes, la société civile, ainsi que certaines autorités libanaises, marqueront l'anniversaire du drame dans la capitale. Cérémonies religieuses, mobilisation populaire, inauguration d'une rue portant le nom des victimes... L'Orient-Le Jour fait le point sur les principales commémorations prévues les 3 et 4 août. Dimanche 3 août 14h : table ronde organisée par les ministères de la Culture et des Affaires sociales Le ministre de la Culture Ghassan Salamé et la ministre des Affaires sociales Hanine Sayed organisent une table ronde à la Bibliothèque nationale à Sanayeh à 14h, afin de discuter des répercussions de la catastrophe, cinq ans plus tard. Il s'agit de la première conférence de ce genre organisée par les autorités à l'occasion de la commémoration du drame. 19h : inauguration de la « rue des victimes du 4-Août » Le Premier ministre Nawaf Salam, le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar et le mohafez de Beyrouth Marwan Abboud inaugureront, en présence des proches des victimes, la « rue des victimes du 4-Août ». 20h : marche et messe à la Quarantaine, en présence du nonce apostolique au Liban Une messe organisée par le groupe « Une église pour le Liban » sera célébrée sur le parvis de l'église de Notre-Dame du secours à la Quarantaine-Medawar. Une marche aura lieu avant la messe, en présence du nonce apostolique au Liban Paolo Borgia. Lire aussi Ces Libanais que le 4-Août a tatoués au cœur et au corps Lundi 4 août 11h30 : messe célébrée par le patriarche Raï à la cathédrale Saint-Georges dans le centre-ville Une messe en mémoire des victimes sera célébrée à 11h30 à la cathédrale Saint-Georges des maronites, dans le centre-ville de Beyrouth, par le chef de l'Église maronite Béchara Raï, en présence de l’archevêque de Beyrouth, Mgr Boulos Abdel Sater. 17h30 : marche populaire vers l'entrée du port Deux cortèges partiront simultanément de la place des Martyrs et de la caserne des pompiers de Beyrouth, située à la Quarantaine. Ils se retrouveront devant la statue de l’Émigré, à l’entrée du port, pour une halte commémorative, au cours de laquelle un hommage sera rendu aux victimes par leurs proches. Le drame du 4-Août a causé la mort de 235 personnes, fait plus de 7 000 blessés et détruit une importante partie de la capitale. Cinq ans plus tard, aucun responsable n'a encore été jugé, faute d'ingérences politiques dans l'enquête menée par le juge Tarek Bitar. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

