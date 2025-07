L’après-Assad, ou la haine en héritage

Depuis le 13 juillet, les violences en provenance du Sud syrien évoquent la brutalité, mais aussi le langage et les méthodes d’une ère que beaucoup espéraient révolue. Comme lors des massacres de la côte en mars, l’autre — alaouite, druze, bédouin, sunnite, chrétien ou chiite —devient une bête à abattre. Des « porcs », des « chiens », des « traîtres », des « terroristes » sont exécutés d’une balle dans la tête, éventrés, bombardés ou brûlés vifs. Des familles entières sont décimées. Des cadavres s’empilent à même le sol. Des miliciens chantent à la gloire d’un « nettoyage ethnique ».

Les exécutions sommaires, les viols, les enlèvements, les pillages et les humiliations ont réintroduit la terreur. « On pensait la peur abolie. Mais la méfiance de l’autre est si profondément ancrée qu’elle ne pouvait pas disparaître comme ça », regrette Amar Moustafa, historienne. Les Syriens se sont remis à compter les morts : l’échelle de destruction n’est pas la même, mais la nouvelle ère rappelle cruellement l’ancienne. « Il y a une reproduction de ce qui se disait et de ce qui se faisait », déplore l’écrivain et intellectuel Farouk Mardam Bey.

Épuration

Pour saisir la centralité de l’héritage baassiste au sein de la nouvelle ère, il faut revenir sur les mécanismes d’un pouvoir sectaire. Bien qu’issu d’une idéologie laïque se réclamant du nationalisme arabe et du panarabisme, le régime Assad se construit autour d’un clan, minoritaire, qui mise sur un double jeu d’alliance et de fragmentation afin de se maintenir au pouvoir. A compter du coup d’Etat de 1963, des membres de la communauté alaouite investissent progressivement les postes à responsabilité au sein de l’Establishment militaire. « Le nouveau parti souhaite établir une armée forte, purifiée, sur laquelle il peut compter. Il effectue une série de licenciement massif, pour des motifs politiques. Or il se trouve qu’une grande partie de ces officiers renvoyés étaient également sunnites », explique Farouk Mardam Bey. Une épuration des centres de pouvoir qui se renforce après la prise de pouvoir de Hafez el-Assad en 1970. Le clan étend sa domination à l’ensemble des secteurs sécuritaire, politique, économique et financier. Dans le même temps, la répression sanglante des régions à majorité sunnite gonfle les rancœurs dès le début de la décennie 1980. « Sans être de nature confessionnelle, le régime Assad devient le principal producteur de confessionnalisme », explique Joseph Daher, expert sur la Syrie.

Ce communautarisme est l’héritage de plusieurs siècles de règne ottoman, la formule des « millets » systématisant l’organisation de la vie sociale et politique selon des critères communautaires. En créant des entités politiques confessionnelles (l’Etat de Syrie à majorité sunnite, l’Etat des Alaouites et l'État des Druzes), la puissance mandataire française reprend et accentue ces divisions à compter du début des années 1920.

Mais si le régime Assad n’a rien inventé, il a contribué à amplifier un phénomène qui a survécu à sa fin. « Cette production au sommet enclenche des dynamiques de fond, de la part des différentes ethnies et communautés, qui pour certains secteurs et leaders instrumentalisent ces identités à des fins politiques également », note Joseph Daher. Cinq décennies de dictature ont ainsi façonné une société fragmentée autour de lignes de fractures confessionnelles - et régionales. Alaouites, Druzes, Bédouins, Chrétiens, Sunnites, Chiites, Kurdes… Aucune communauté n’échappe désormais aux réflexes identitaires, chacun adoptant une grille de lecture relative à sa propre histoire. Chaque groupe se regarde en chien de faïence, l’élan de « survie » des uns répondant désormais à la « revanche » des autres dans un cycle de violences sans fin.

Stratégie triple

Le nouveau pouvoir hérite aussi d’une société fragmentée par d’autres facteurs auxquels vient se greffer la dimension confessionnelle. Comme du temps du régime Assad, le rapport de force entre centre et périphéries demeure central. Pour Ahmad el-Chareh, le sud, l’ouest, le nord-est sont avant tout des territoires échappant au contrôle de l’Etat. Le soutien de puissances extérieures à l’une ou l’autre des communautés est également un facteur à prendre en compte. Depuis décembre, l’intervention israélienne au chevet des druzes de Syrie a bouleversé l’équilibre des forces entre Damas et la province, au profit de cette dernière.

Si le terreau était fertile, le scénario du pire qui se déploie actuellement n’était toutefois pas inévitable. « Ces violences ont été construites, avec des objectifs politiques », insiste Joseph Daher.

En changeant de costume, Ahmad el-Chareh a voulu convaincre qu’il était prêt à changer de logiciel. En apparence, certes, la façade a fait peau neuve. La révolution a triomphé, Bachar est parti. L’industrie de la mort qui avait emporté la vie d’un demi-million de Syriens a pris fin avec la chute de l’ancien régime. A Damas, les responsables ont changé de visage. Les nouveaux administrateurs parlent de « justice », de « droits » et de « libertés ». Ils jurent vouloir mettre fin à la domination d’une communauté sur les autres. Et lorsque des exactions ont lieu, elles sont désormais condamnées au sommet. Une commission nationale, dont les résultats se font néanmoins toujours attendre, est chargée dès mars d’enquêter sur les massacres alaouites. Suite aux tueries de Soueida, le président, Ahmed el-Chareh, assure vouloir réparer les crimes commis par « ceux qui ont transgressé et abusé de notre peuple druze ». Sous des dehors transformés pourtant, le moule est tristement familier.

Les sept derniers mois ont prouvé qu’une donnée fondamentale de la politique d’Etat a ainsi survécu au changement de régime. Le fait communautaire sert toujours de point d’appui au pouvoir central afin d’imposer, puis de maintenir, son autorité - par la force et dans le sang si nécessaire. Issu de la majorité sunnite, le nouveau régime n’a plus besoin de nouer des alliances à l’extérieur de sa communauté. Mais les nouveaux maîtres de Damas perpétuent cette manière de penser la politique comme un rapport de force au sein duquel l’appartenance communautaire est un levier de pouvoir.

« Le nouveau gouvernement a voulu, malgré ses capacités limités à tous les niveaux, consolider son pouvoir en assurant son monopole, sans transition démocratique inclusive », note Joseph Daher. « Pour cela, sa stratégie est triple : s’appuyer sur la reconnaissance internationale, mettre la main sur les institutions étatiques, et instrumentaliser le confessionnalisme, notamment en jouant sur la ‘mazloumyié sunnyié’ (l’injustice historique faite aux sunnites) afin d’établir un bloc sunnite homogène ». A Soueida comme sur la côte, les opérations militaires pilotées par Damas exploitent la rancoeur communautaire contre des minorités accusées d’avoir profité de l’ancien système afin de faire plier les résistances locales face à l’autorité centrale. « Des stratégies de contrôle, de mobilisation et de division de la population qui évoquent les dynamiques de l’ancien régime », poursuit ce dernier. Le pari est pourtant très risqué. En jouant le jeu confessionnel, Damas prend le risque de perdre le contrôle du terrain.