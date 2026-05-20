Que sait-on du plan iranien pour gérer le détroit d’Ormuz ?

Pour l’Iran, la dernière guerre n’a fait que confirmer une évidence : le détroit d’Ormuz reste son arme maîtresse. Désormais, la République islamique s’emploie à préserver son emprise sur cette voie maritime cruciale – par laquelle transite habituellement près d’un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz – et à y réaffirmer sa souveraineté. Près de deux semaines après l’annonce de son lancement rapporté par la télévision d’État iranienne Press TV, Téhéran a officialisé, lundi 18 mai, la création de l’« Autorité du détroit du golfe Persique », destinée à le gérer. « La navigation (...) dont les limites ont été précédemment définies par les forces armées et les autorités de la République islamique d’Iran est subordonnée à une coordination complète avec ces institutions, et tout passage sans autorisation sera considéré... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Pour l’Iran, la dernière guerre n’a fait que confirmer une évidence : le détroit d’Ormuz reste son arme maîtresse. Désormais, la République islamique s’emploie à préserver son emprise sur cette voie maritime cruciale – par laquelle transite habituellement près d’un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz – et à y réaffirmer sa souveraineté. Près de deux semaines après l’annonce de son lancement rapporté par la télévision d’État iranienne Press TV, Téhéran a officialisé, lundi 18 mai, la création de l’« Autorité du détroit du golfe Persique », destinée à le gérer. « La navigation (...) dont les limites ont été précédemment définies par les forces armées et les autorités de la République islamique d’Iran est subordonnée à une coordination complète avec ces...

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