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Moyen-Orient - Repère

Que sait-on du plan iranien pour gérer le détroit d’Ormuz ?

Téhéran a officialisé lundi la mise en place d’une nouvelle autorité chargée d’affermir son contrôle sur ce passage stratégique.

L'OLJ / Par Noura DOUKHI, le 20 mai 2026 à 00h00

Que sait-on du plan iranien pour gérer le détroit d’Ormuz ?

Des navires sont visibles au mouillage dans le détroit d’Ormuz, au large de Khasab, ville portuaire du nord de la péninsule omanaise de Musandam, le 17 mai 2026. Photo AFP

Pour l’Iran, la dernière guerre n’a fait que confirmer une évidence : le détroit d’Ormuz reste son arme maîtresse. Désormais, la République islamique s’emploie à préserver son emprise sur cette voie maritime cruciale – par laquelle transite habituellement près d’un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz – et à y réaffirmer sa souveraineté. Près de deux semaines après l’annonce de son lancement rapporté par la télévision d’État iranienne Press TV, Téhéran a officialisé, lundi 18 mai, la création de l’« Autorité du détroit du golfe Persique », destinée à le gérer. « La navigation (...) dont les limites ont été précédemment définies par les forces armées et les autorités de la République islamique d’Iran est subordonnée à une coordination complète avec ces institutions, et tout passage sans autorisation sera considéré...
Pour l’Iran, la dernière guerre n’a fait que confirmer une évidence : le détroit d’Ormuz reste son arme maîtresse. Désormais, la République islamique s’emploie à préserver son emprise sur cette voie maritime cruciale – par laquelle transite habituellement près d’un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz – et à y réaffirmer sa souveraineté. Près de deux semaines après l’annonce de son lancement rapporté par la télévision d’État iranienne Press TV, Téhéran a officialisé, lundi 18 mai, la création de l’« Autorité du détroit du golfe Persique », destinée à le gérer. « La navigation (...) dont les limites ont été précédemment définies par les forces armées et les autorités de la République islamique d’Iran est subordonnée à une coordination complète avec ces...
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