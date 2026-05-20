Un plan israélien pour renverser le régime iranien aurait prévu de confier le pouvoir à Ahmadinejad

Lancés dans une guerre contre l'Iran depuis plusieurs semaines, les Etats-Unis, qui parient sur un changement de régime à Téhéran, auraient envisagé de confier le pouvoir à Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien connu pour ses positions intransigeantes, anti-israéliennes et anti-américaines, selon des révélations du New York Times (NYT) mardi. Mais ce plan audacieux, élaboré par les Israéliens et pour lequel M. Ahmadinejad aurait même été consulté, a rapidement déraillé, selon des responsables américains qui en avaient été informés, rapporte le NYT.

L'existence de cette initiative, qui n'avait pas été révélée jusqu'à présent, s'inscrivait dans un plan en plusieurs étapes élaboré par Israël pour renverser le gouvernement théocratique iranien, indique le NYT. Il rappelle que Donald Trump avait publiquement suggéré qu'il serait préférable qu'« une personne de l'intérieur » iranienne prenne le pouvoir, quelques jours après les frappes israéliennes qui ont tué le guide suprême iranien et d'autres hauts responsables lors des premiers affrontements de la guerre.

M. Ahmadinejad a été blessé dès le premier jour de la guerre par une frappe israélienne contre son domicile à Téhéran, frappe qui visait à le libérer de son assignation à résidence, ont déclaré les responsables américains et un proche de M. Ahmadinejad au NYT. Il a survécu à la frappe, ont-ils précisé, mais après avoir frôlé la mort, il a perdu ses illusions quant au plan de changement de régime. Il n'a pas été vu en public depuis lors et on ignore où et dans quel état il se trouve actuellement.

« Libérer » Ahmadinejad de son assignation à résidence

Bien qu'il se soit de plus en plus opposé aux dirigeants du régime et ait été placé sous étroite surveillance par les autorités iraniennes, M. Ahmadinejad était connu, durant son mandat présidentiel de 2005 à 2013, pour ses appels à « rayer Israël de la carte ». Il était un fervent partisan du programme nucléaire iranien, un critique virulent des États-Unis et connu pour sa répression brutale de la dissidence interne. Ces dernières années, M. Ahmadinejad s'est heurté aux dirigeants du régime, les accusant de corruption, et des rumeurs ont circulé quant à sa loyauté. Il a été disqualifié de plusieurs élections présidentielles, ses collaborateurs ont été arrêtés et ses déplacements ont été de plus en plus restreints à son domicile du quartier de Narmak, dans l'est de Téhéran.

De nombreuses questions restent sans réponse quant à la manière dont Israël et les États-Unis ont planifié l'accession au pouvoir de M. Ahmadinejad, ainsi que sur les circonstances de la frappe aérienne qui l'a blessé. Selon des responsables américains, cette frappe, menée par l'armée de l'air israélienne, visait à éliminer les gardes chargés de la surveillance de M. Ahmadinejad, dans le cadre d'un plan visant à le libérer de son assignation à résidence.

Un proche de M. Ahmadinejad a confirmé au NYT que ce dernier avait perçu la frappe comme une tentative de le libérer. Selon ce proche, les Américains voyaient en M. Ahmadinejad un homme capable de diriger l'Iran et de gérer la situation politique, sociale et militaire du pays. M. Ahmadinejad aurait été en mesure de jouer un rôle très important en Iran dans un avenir proche, a ajouté ce proche, suggérant que les États-Unis le comparaient à Delcy Rodriguez, qui avait pris le pouvoir au Venezuela après la capture de M. Maduro par les forces américaines et qui avait depuis collaboré étroitement avec l'administration Trump.

« Dès le départ, le président Trump a été clair sur les objectifs de l'opération Epic Fury : détruire les missiles balistiques iraniens, démanteler leurs installations de production, couler leur marine et affaiblir leur allié », a déclaré Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, en réponse à une demande de commentaires sur le plan de changement de régime et sur Ahmadinejad. « L'armée américaine a atteint, voire dépassé, tous ses objectifs, et nos négociateurs travaillent désormais à la conclusion d'un accord qui mettrait un terme définitif aux capacités nucléaires de l'Iran », a-t-elle ajouté.

Contacté par le NYT, un porte-parole du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, s'est refusé à tout commentaire.