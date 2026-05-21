Entre l’Iran et le Golfe, quel futur modus vivendi ?

« L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, et le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed al-Nahyane, m’ont demandé de suspendre notre attaque militaire prévue contre la République islamique, planifiée pour demain », a annoncé lundi 18 mai Donald Trump sur son réseau Truth Social. Les pays du Golfe, qui avaient initialement tenté d’empêcher la confrontation entre l’Iran et les États-Unis, craignent une reprise d’un conflit menaçant leurs intérêts stratégiques. Les pétromonarchies ont été en première ligne des frappes de l’Iran et de ses mandataires, comme des conséquences de la fermeture de facto du détroit d’Ormuz. Si elles ont semblé un temps soutenir l’offensive israélo-américaine dans l’espoir que le régime iranien chute, la plupart plaident aujourd’hui pour une... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

« L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, et le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed al-Nahyane, m’ont demandé de suspendre notre attaque militaire prévue contre la République islamique, planifiée pour demain », a annoncé lundi 18 mai Donald Trump sur son réseau Truth Social. Les pays du Golfe, qui avaient initialement tenté d’empêcher la confrontation entre l’Iran et les États-Unis, craignent une reprise d’un conflit menaçant leurs intérêts stratégiques. Les pétromonarchies ont été en première ligne des frappes de l’Iran et de ses mandataires, comme des conséquences de la fermeture de facto du détroit d’Ormuz. Si elles ont semblé un temps soutenir l’offensive israélo-américaine dans l’espoir que le régime iranien chute,...

Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures. Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an. Je me connecte