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Moyen-Orient - Éclairage

Entre l’Iran et le Golfe, quel futur modus vivendi ?

La guerre israélo-américaine lancée contre Téhéran a rebattu les cartes régionales, exacerbant la menace iranienne et creusant des lignes de fracture entre pétromonarchies.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 21 mai 2026 à 00h00

Entre l’Iran et le Golfe, quel futur modus vivendi ?

Un homme passe devant une fresque murale représentant le drapeau iranien duquel le mot Allah, habituellement inscrit au centre de manière stylisée, a été transformé en missile, le 10 mai 2026. Photo d'illustration Atta Kenare/AFP

« L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, et le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed al-Nahyane, m’ont demandé de suspendre notre attaque militaire prévue contre la République islamique, planifiée pour demain », a annoncé lundi 18 mai Donald Trump sur son réseau Truth Social. Les pays du Golfe, qui avaient initialement tenté d’empêcher la confrontation entre l’Iran et les États-Unis, craignent une reprise d’un conflit menaçant leurs intérêts stratégiques. Les pétromonarchies ont été en première ligne des frappes de l’Iran et de ses mandataires, comme des conséquences de la fermeture de facto du détroit d’Ormuz. Si elles ont semblé un temps soutenir l’offensive israélo-américaine dans l’espoir que le régime iranien chute, la plupart plaident aujourd’hui pour une...
« L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, et le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed al-Nahyane, m’ont demandé de suspendre notre attaque militaire prévue contre la République islamique, planifiée pour demain », a annoncé lundi 18 mai Donald Trump sur son réseau Truth Social. Les pays du Golfe, qui avaient initialement tenté d’empêcher la confrontation entre l’Iran et les États-Unis, craignent une reprise d’un conflit menaçant leurs intérêts stratégiques. Les pétromonarchies ont été en première ligne des frappes de l’Iran et de ses mandataires, comme des conséquences de la fermeture de facto du détroit d’Ormuz. Si elles ont semblé un temps soutenir l’offensive israélo-américaine dans l’espoir que le régime iranien chute,...
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