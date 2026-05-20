L'Iran dit « examiner » une nouvelle proposition américaine ; Trump se dit prêt à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse »

Le Hezbollah revendique des attaques mardi, en territoire israélien
Dans son 21e communiqué de la journée, le groupe chiite a revendiqué « une attaque de drone suicide la veille, mardi, en Israël, contre la position israélienne d’Al Jalil Hill, ainsi que sur les localités d’Avivim, de Ramin (Hunin), de Ramot Naftali et de Ma'ale Golani ».
Le Hezbollah affirme avoir intercepté un drone israélien
Le Hezbollah a déclaré avoir « intercepté, à 19h10, un drone appartenant à l’armée israélienne de type « Hermes 450 – Zik » dans le ciel du secteur central, à l’aide d’un missile sol-air ».
Il a également revendiqué « une attaque de drone suicide à 18h30 contre un char Merkava à Rchaf (Bint Jbeil) », précisant avoir atteint sa cible.
Il a enfin annoncé « avoir ciblé avec un drone suicide un autre groupement de soldats et de véhicules à Naqoura à 20h ».
Le Hezbollah assure « avoir infligé des pertes à l'ennemi »
Le Hezbollah a affirmé « avoir ciblé à 15h25 une deuxième excavatrice envoyée pour remorquer les véhicules touchés, ainsi qu’un troisième char de type Merkava par un drone suicide vers 15h40 près du stade de Haddatha, suivi d’une salve de roquettes contre des soldats israéliens ».
La milice chiite a également revendiqué « une attaque aux armes légères à 16h30 contre des soldats de l’infanterie israélienne qui avançaient vers la mosquée de Haddatha aux côtés de deux chars Merkava », évoquant « des pertes infligées à l’ennemi qui aurait été contraint de se replier sous un épais écran de fumée ».
Le mouvement a par ailleurs affirmé avoir visé avec des salves de roquettes trois groupes de soldats aux abords de Haddatha, entre 15h45 et 16h50. Une opération répétée à 17 h contre des soldats et des véhicules, à Baydar, avec un essaim de drones suicide.
Le Hezbollah a affirmé avoir visé un quatrième char Merkava à proximité du bassin de Haddatha avec un drone suicide à 17h15, ainsi que des véhicules et soldats israéliens à 17h25, 17h50 et 19h15.
Le Hezbollah revendique affirme avoir repoussé une attaque israélienne à Haddatha
Le Hezbollah a annoncé avoir « repoussé » aujourd’hui vers 14 h une force combinée de l’armée israélienne qui se dirigeait vers Haddatha (Bint Jbeil) depuis le quartier Baydar. « À son arrivée aux abords du bassin, celle-ci a été visée par des obus d’artillerie et des salves de roquettes continues pendant environ une demi-heure », a-t-il souligné dans un communiqué.
Le parti-milice a dans ce cadre revendiqué « une attaque de drone suicide à 15h20 contre un tractopelle de type D9, ainsi qu’une attaque aux armes anti char contre un char Merkava dans la zone du bassin de Haddatha », précisant que « les cibles ont été atteintes ».
Le groupe chiite a revendiqué « une seconde attaque de missile guidé à la même heure contre un autre char Merkava, à proximité du quartier Baydar à Haddatha ». Il indique avoir touché sa cible, précisant que « le véhicule a pris feu ». Il ajoute avoir également « ciblé le système de protection du char avec des salves de roquettes ».
Donald Trump se dit prêt à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse » de l’Iran
Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse » de l’Iran, rapporte Reuters.
L’aviation israélienne frappe de nouveau Habbouche et d’autres villages du Sud, selon notre correspondant
Des frappes aériennes ont une nouvelle fois visé la localité de Habbouche (Nabatiyé) dans la soirée.
Plus tôt, l’aviation israélienne a bombardé Chakra, Sultaniyé et Haddatha (Bint Jbeil) ainsi que Majdel Selem (Marjeyoun).
L’Iran dit vouloir mettre fin à la guerre, « notamment au Liban »
« Nous nous concentrons actuellement sur la fin de la guerre sur tous les fronts, notamment au Liban, et nous négocions de bonne foi. La partie américaine doit prouver son sérieux dans les négociations », a affirmé mercredi le ministère iranien des Affaires étrangères.
Le massacre de Deir Qanoun el Nahr a fait 14 morts dont 4 enfants, et 3 blessés, selon le ministère de la Santé
La frappe israélienne sur Deir Qanoun el Nahr (Tyr) survenue mardi a fait, selon un bilan final, 14 morts, dont 4 enfants et 3 femmes, affirme le ministère de la Santé. Un enfant de nationalité syrienne figure parmi les morts.
Trois personnes ont également été blessées, dont un enfant de nationalité syrienne.
« Les cheveux en feu » : Axios rapporte un appel tendu entre Trump et Netanyahu sur l’Iran
Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté mardi soir d’une nouvelle tentative pour parvenir à un accord avec l’Iran lors d’un appel qualifié de « difficile » par trois sources citées par Axios.
Une source américaine est même allée jusqu’à dire que « les cheveux de Netanyahu étaient en feu » après la conversation, pour souligner son extrême contrariété.
Donald Trump aurait indiqué à Benjamin Netanyahu que les médiateurs travaillaient sur une « lettre d’intention » que les États-Unis et l’Iran signeraient afin de mettre fin au conflit et d’ouvrir une période de négociations de 30 jours sur plusieurs dossiers, dont le programme nucléaire iranien et la navigation dans le détroit d’Ormuz.
Selon ces sources, une nouvelle proposition a été élaborée par le Qatar et le Pakistan, avec la contribution d’autres médiateurs régionaux, afin de réduire les écarts entre les positions américaine et iranienne. Cette initiative intervient alors que Donald Trump hésite entre ordonner une frappe massive contre l’Iran ou poursuivre la voie diplomatique.
L'Iran examine une nouvelle proposition américaine, après la visite d'un médiateur pakistanais
L'Iran a dit mercredi soir « examiner » une nouvelle proposition américaine dans le cadre de la visite du ministre pakistanais de l'Intérieur à Téhéran, médiateur dans ces discussions entre les deux belligérants, selon le ministère des Affaires étrangères cité par l'AFP.
« Nous avons reçu les points de vues de la partie américaine et nous les examinons actuellement », a déclaré sur la télévision d'Etat le porte-parole du ministère Esmaïl Baghaï, tout en faisant part de sa « grande méfiance » vis-à-vis des Etats-Unis.
Il a réitéré au passage les exigences de la République islamique: « le dégel des avoirs iraniens bloqués » à l'étranger et la fin du blocus américain des ports iraniens.
L’aviation israélienne bombarde Habbouche après l’ordre d’évacuation, rapporte notre correspondant au Liban-Sud
Plus de deux heures après l’ordre d’évacuation lancé par l’armée israélienne, l’aviation a bombardé Habbouche (Nabatiyé).
Plus tôt, l’artillerie israélienne a visé les localités de Henniyé, Qlaylé et Mansouri (Tyr), ainsi que Tebnine et Aïta el-Jabal (Bint Jbeil).
L'armée israélienne annonce des blessés au Liban-Sud après une attaque de drone du Hezbollah
L’armée israélienne a indiqué que plusieurs soldats avaient été blessés lors d’une attaque de drone menée par Hezbollah dans le sud du Liban.
Un officier israélien et commandant de la 401e brigade, le lieutenant-colonel Meir Biderman, a été grièvement blessé mercredi matin par l’explosion d’un drone du Hezbollah dans le sud du Liban, selon le communiqué de l'armée israélienne.
Un autre officier de l’armée israélienne a été modérément blessé, tandis qu’un réserviste a été légèrement blessé, d’après l’armée israélienne.
Le Canada déplore le « traitement odieux » des militants pour Gaza détenus
Le Canada a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur israélien pour le « traitement odieux » des militants de la « flottille pour Gaza » dans une vidéo publiée par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, rapporte l'AFP.
« Les civils doivent être protégés en tout temps. La vidéo partagée par Ben Gvir est déplorable et montre clairement les mauvais traitements infligés à des civils » a dit la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anand, dans une conférence de presse virtuelle depuis l'Estonie.
Le Hezbollah revendique des attaques contre des positions israéliennes à Yaroun, Bint Jbeil et Deir Siriane, au Liban-Sud
Le Hezbollah a revendiqué deux attaques d’essaims de drones suicide ce mercredi, contre des positions israéliennes au Liban-Sud, l’une à 10h contre des batteries d’artillerie israéliennes postées à Yaroun (Bint Jbeil), la seconde à 10h30 contre des batteries d’artillerie postées dans la ville de Bint Jbeil.
Le parti-milice a également annoncé avoir ciblé à 12h30 et à 16h50 avec des essaims de roquettes des soldats et des véhicules israéliens positionnés à Chamah (caza de Tyr) et à Deir Siriane dans le quartier de Kellet Raj (caza de Marjeyoun).
Il a revendiqué 8 attaques, aujourd'hui jusque-là.
Militants pour Gaza détenus: la Belgique convoque l'ambassadrice israélienne
Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a annoncé convoquer l'ambassadrice israélienne après des images « profondément troublantes » de militants de la « flottille pour Gaza », montrés agenouillés après leur placement en détention, rapporte l'AFP.
« Des citoyens belges figurent parmi les personnes détenues. Cette situation est inacceptable », a estimé le ministre sur le réseau social X. Avant de souligner que la situation humanitaire à Gaza restait « catastrophique » et exigeait « toute l'attention de la communauté internationale ».
L'armée israélienne bombarde Kafra et Hariss
Deux frappes aériennes ont ciblé les localités de Kafra et Hariss, dans le caza de Bint Jbeil, a rapporté notre correspondant dans le sud.
Gaza: le Hamas, « principal obstacle » au plan de paix, selon le « Conseil de paix »
Le mouvement palestinien Hamas est « le principal obstacle » à la mise en place de la deuxième phase de la trêve à Gaza, estime le « Conseil de paix » créé par Donald Trump dans son premier rapport au Conseil de sécurité de l'ONU vu par l'AFP.
« A ce stade, le principal obstacle à la pleine mise en oeuvre (du plan de paix) reste le refus du Hamas d'accepter un désarmement avec un système de vérification, de renoncer à son contrôle coercitif et de permettre une véritable transition politique à Gaza », dit le rapport transmis par les Etats-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU en vertu d'une résolution adoptée en novembre en soutien du plan de paix du président américain.
Des frappes israéliennes ont visé des localités des cazas de Saïda, Tyr, et Bint Jbeil
L’aviation israélienne a mené une frappe aérienne sur le cours du fleuve Qasmiyé entre les localités d’Arzé, près de Saïda et de Bourj Rahal près de Tyr, a rapporté notre correspondant dans le sud, Mountasser Abdallah.
Des frappes aériennes ont également visé les localités de Siddiqine et Jouaya, toutes deux situées dans le caza de Tyr.
Au moins 3 073 personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes au Liban depuis mars
Le ministère libanais de la Santé indique que les attaques israéliennes ont fait au moins 3 073 morts et 9 362 blessés depuis le 2 mars, date de la reprise des combats entre Israël et le Hezbollah.
L'armée israélienne se dit en « niveau d'alerte maximal » après de nouvelles menaces entre Iran et Etats-Unis
L'armée israélienne a affirmé être « en niveau d'alerte maximal », après de nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran, rapporte l'AFP.
« Nous avons frappé et affaibli l'Iran et tout l'axe (pro-iranien) de manière systématique, puissante et méthodique. Nous continuerons à agir aussi longtemps que nécessaire, tant sur les fronts proches que lointains », a déclaré le chef de l'armée, le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d'une réunion avec des commandants.
« A l'heure actuelle, l'armée est en niveau d'alerte maximal et est préparée à tout développement », a-t-il ajouté, selon un communiqué militaire.
L’armée israélienne ordonne l’évacuation de Habbouche et Deir Zahrani au Liban-Sud
L’armée israélienne a lancé sur X un ordre d’évacuation des localités de Habbouche et Deir Zahrani (caza de Nabatiyé) au liban-Sud, appelant les habitants et « par souci de leur sécurité » « à évacuer leurs maisons immédiatement et à s’éloigner de leurs villages à une distance d’au moins 1000 mètres vers des terrains ouverts ».
« Toute personne se trouvant à proximité des éléments du Hezbollah, de ses installations et de ses moyens de combat expose sa vie au danger ! », a ajouté sur X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee.
Iran: le négociateur en chef Ghalibaf dit que les Etats-Unis « cherchent à déclencher une nouvelle guerre »
Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé les Etats-Unis de vouloir relancer la guerre, tout en espérant toujours une reddition de la République islamique.
« Les manoeuvres de l'ennemi, tant publiques qu'en coulisses, montrent que, malgré les pressions économiques et politiques, il n'a pas renoncé à ses objectifs militaires et cherche à déclencher une nouvelle guerre », a déclaré celui qui est aussi le président du Parlement dans un message audio relayé par les médias iraniens.
Il a ajouté que l'Iran devait « renforcer ses préparatifs afin d'apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque », assurant que « l'Iran ne cèderait jamais à l'intimidation » même si Washington espérait « toujours la capitulation de la nation iranienne ».
Riyad salue Trump qui « donne une chance à la diplomatie » et appelle l'Iran à s'en saisir
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, a salué le fait que le président américain Donald Trump « donne une chance à la diplomatie », appelant l'Iran à saisir cette occasion pour éviter une « escalade », rapporte l'AFP.
La puissante monarchie du Golfe « apprécie vivement la décision du président américain Donald Trump de donner une chance à la diplomatie afin de parvenir à un accord acceptable pour mettre fin à la guerre », a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne dans un communiqué sur X. Il a également dit espérer « que l'Iran saura saisir l'occasion d'éviter les dangereuses répercussions d'une escalade et répondra sans délai aux efforts visant à faire progresser les négociations vers un accord ».
Les frappes israéliennes ont déjà fait 18 morts et 3 blessés aujourd'hui, au Liban-Sud
Les frappes israéliennes au Liban-Sud durant la journée ont fait 18 morts et 3 blessés jusque-là, sans compter les victimes du bombardement aérien mardi de Deir Qanoun el-Nahr qui a fait 13 morts et deux blessés, dans un bilan provisoire, selon notre correspondant.
A Doueir (Nabatiyé) on dénombre 5 morts. A Tebnine (Bint Jbeil) 4 morts, à Ghandouriyé 4 morts et à Sutlaniyé dans le même caza, 2 morts et 1 blessé. Et dans le caza de Tyr on dénombre 1 mort à Bourj el-Chemali, ainsi que 2 tués et 2 blessés à Jabal el-Botom.
La frappe contre une moto a fait un mort à Bourj el-Chemali
La frappe israélienne qui a ciblé une moto dans la journée à Bourj el-Chemali (Tyr) a fait un mort, rapporte notre correspondant.
L’aviation israélienne a de plus bombardé Kafra (Bint Jbeil), dans l'après-midi.
Le Hezbollah cible un char Merkava israélien à Taybé
Le Hezbollah a déclaré avoir ciblé un char Merkava à Baydar el-Faqaani, dans la ville de Taybé (Marjeyoun), à l’aide d’un drone kamikaze.
Les affrontements se poursuivent à Haddatha entre le Hezbollah et l'armée israélienne
Des tirs de mitrailleuses et de roquettes sont entendus aux abords de la localité de Haddatha (Bint Jbeil), où des affrontements ont lieu entre des combattants du Hezbollah et l'armée israélienne depuis plusieurs jours.
Un drone cible une moto à Bourj el-Chemali, poursuite des frappes dans le caza de Tyr
*Un drone de l'armée israélienne a ciblé une moto près de l'école publique de la localité de Bourj el-Chemali (Tyr).
*Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé la zone de Jabal al-Botom (Tyr).
*Des tirs d'artillerie israéliens ont également ciblé la localité de Chehour (Tyr).
Le Hezbollah dit affronter l'armée israélienne à Haddatha depuis plusieurs jours
Le Hezbollah a déclaré, dans un communiqué, que l’armée israélienne « tente depuis plusieurs jours de détruire les défenses de la résistance (du parti) dans la localité de Haddatha (Bint Jbeil) par des frappes aériennes intensives, des tirs d'artillerie concentrés, ainsi que par le déploiement d'engins explosifs et l'utilisation de bulldozers et d'engins de génie ». « Ces actions s'inscrivent dans le cadre de tentatives continues d'avancée et d'occupation de la ville, auxquelles la résistance s'oppose », indique le texte.
Le communiqué précise qu’une force de l'armée israélienne a tenté, mardi, et pour la troisième fois en une semaine, de progresser de la localité de Rchaf (Bint Jbeil) vers Haddatha. « Après avoir repéré cette force, les combattants de la résistance lui ont tendu une embuscade à l'entrée sud de la ville, dans la zone du stade, l'attaquant avec des armes moyennes et des roquettes et lui infligeant des pertes confirmées », explique le parti-milice.
Le Hezbollah a en outre relaté les détails des combats avec l’armée israélienne, indiquant avoir pris pour cible, mardi à 20h50, un char Merkava qui tentait de progresser vers l'étang de Haddatha. L’artillerie du Hezbollah a ensuite pilonné, à 21h05, des unités de renfort que l'armée israélienne avait amenées à l'entrée sud de la ville. Le parti-milice dit ensuite avoir fait face à une tentative de progression, à 22h15, vers le carrefour menant à Aïta al-Jabal (Bint Jbeil), détruisant alors un deuxième char Merkava.
À minuit dix, le Hezbollah a frappé un troisième char avec un missile guidé à l'entrée sud d'Haddatha, près du stade, entraînant le repli complet des forces israéliennes vers Khellet al-Daraj, dans la région de Hima. À 03h15, une autre force israélienne a tenté de progresser vers la zone d'al-Baydar en empruntant le même itinéraire que lors des tentatives précédentes lors des derniers jours, poursuit le Hezbollah. Le parti-milice dit avoir tendu une embuscade et détruit un quatrième char.
Selon lui, l'armée israélienne a été contrainte de se replier à l'aube vers Rchaf.
Le bilan des attaques israéliennes de ce matin sur le Liban-Sud s’alourdit
La frappe israélienne sur Tebnine (Bint Jbeil), rapportée plus tôt, a fait quatre morts, selon les informations de notre correspondant. Le bilan de l'attaque sur Doueir (Nabatiyé) est, lui, monté à cinq tués, tandis que le raid sur Ghandouriyé (Bint Jbeil) a fait quatre morts.
Une autre attaque sur Sultaniyé (Bint Jbeil) a, elle, fait deux morts et un blessé.
Massacre israélien à Deir Qanoun el-Nahr : les recherches se poursuivent dans les décombres
Les opérations de secours se poursuivent après la frappe israélienne d’hier sur Deir Qanoun el-Nahr, qui a fait selon un bilan préliminaire 13 morts, selon le président de la municipalité, Ali Kassir. Contacté par notre correspondant, il a affirmé que parmi les victimes identifiée jusqu'à présent, l'on dénombre 11 membres d'une même famille, originaire du village, ainsi qu'un couple de Syriens dont le fils a été blessé.
Selon lui, les équipes de secours « ont jusqu’à présent extrait sept corps des décombres, tandis que les autres victimes sont toujours piégées sous les gravats ».
Un ministre pakistanais de nouveau à Téhéran sur fond d'impasse dans les négociations Etats-Unis-Iran
Le ministre pakistanais de l'Intérieur s'est à nouveau rendu à Téhéran pour des discussions, sur fond d'impasse dans les négociations Etats-Unis-Iran, rapporte un média d'Etat iranien.
Bombardement israélien près de l'hôpital gouvernemental de Tebnine, au Liban-Sud
Un raid aérien israélien a ciblé les environs de l'hôpital gouvernemental de Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, selon notre correspondant.
Des tirs d'artillerie ont, eux, visé le caza de Nabatiyé et notamment Choukine, Nabatiyé el-Faouqa et les collines d'Ali Taher.
La Jordanie dit avoir abattu un drone d'origine inconnue dans son espace aérien
L'armée jordanienne a annoncé avoir abattu un drone « d'origine inconnue » dans l'espace aérien du royaume.
« Les forces armées jordaniennes ont pris en charge ce matin un drone d'origine inconnue qui avait pénétré l'espace aérien jordanien. Il a été intercepté et abattu dans le gouvernorat de Jerash (à environ 50 kilomètres au nord d'Amman), sans faire de victimes », indique-t-elle dans un communiqué.
Frappes israéliennes sur plusieurs villages des cazas de Bint Jbeil, Nabatiyé et Tyr
Des avions de chasse israéliens ont mené des frappes depuis ce matin sur Ghandouriyé (Bint Jbeil) et Doueir (Nabatiyé). Cette attaque sur Doueir a fait trois morts, selon les informations de notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Dans le caza de Tyr, un bombardement a ciblé un élevage bovin entre Abbassiyé et Bourj Rahhal.
Des bombardements d’artillerie ont en outre visé de Siddiqine (Tyr), ainsi que les environs de Zaoutar el-Charqiyé (Nabatiyé).
Le Hezbollah attaque des soldats israéliens dans le caza de Bint Jbeil
Le Hezbollah a annoncé, dans ses deux premiers communiqués de la journée, deux opérations menées dans la nuit de mardi à mercredi dans le caza de Bint Jbeil.
Des soldats et véhicules militaires israéliens ont été attaqués par le parti-milice, selon lui, à minuit vingt à Rchaf, puis 20 minutes plus tard à Debel, avec des salves de roquettes.
L'Iran promet une guerre bien « au-delà de la région » en cas d'attaque américaine
Les gardiens de la révolution iraniens ont averti que la guerre au Moyen-Orient s’étendrait « au-delà de la région » si les États-Unis et Israël reprenaient leurs attaques contre la République islamique.
« Si l’agression contre l’Iran se répète, la guerre régionale promise s’étendra cette fois bien au-delà de la région, et nos frappes dévastatrices vous écraseront », ont menacé les gardiens dans un communiqué publié sur leur site Sepah News.
Séoul annonce qu'un pétrolier sud-coréen a traversé le détroit d'Ormuz
Un pétrolier sud-coréen a traversé le détroit d'Ormuz, un passage facilité par Téhéran, a annoncé Séoul, alors que le trafic dans ce passage stratégique reste largement paralysé par le conflit au Moyen-Orient.
« En ce moment-même, notre navire pétrolier sort du détroit d'Ormuz, en coordination avec l'Iran », a déclaré au Parlement le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, sans donner davantage de détails. La Corée du Sud dépend largement du Moyen-Orient pour ses approvisionnements en brut.
Un texte pour ordonner une fin de la guerre en Iran progresse au Sénat américain
Le Sénat américain a fait progresser une résolution pour exiger du gouvernement un retrait des forces américaines engagées dans le conflit face à l'Iran, augurant d'un possible camouflet pour Donald Trump. Quatre sénateurs républicains ont rejoint les démocrates lors de ce vote de procédure qui doit donner lieu à un vote final à une date encore indéterminée.
Le texte possède toutefois une portée largement symbolique en raison du droit de veto présidentiel de Donald Trump.
Plus de détails ici.
Les 430 membres de la nouvelle « flottille pour Gaza » transférés en Israël
Les 430 membres de la « flottille pour Gaza » interceptée hier au large de Chypre par la marine israélienne sont en route vers Israël, a annoncé dans la nuit le ministère israélien des Affaires étrangères.
« Les 430 militants ont tous été transférés à bord de navires israéliens et font route vers Israël, où ils pourront rencontrer leurs représentants consulaires », a déclaré un porte-parole du ministère.
Lundi matin, la flottille Global Sumud, composée d'une cinquantaine de bateaux, avait annoncé que les forces israéliennes étaient en train de monter à bord des navires. « L'occupation israélienne a une nouvelle fois intercepté illégalement et violemment notre flottille internationale de navires humanitaires et enlevé nos volontaires », avait-elle plus tard dénoncé sur X, exigeant « la libération rapide des militants et la fin du blocus de Gaza ».
Plus d'informations ici.
Massacre israélien à Deir Qanoun el-Nahr : le bilan monte à 13 morts, dont cinq enfants
Selon les informations de notre correspondant, la frappe israélienne qui a visé mardi un immeuble de Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr, a fait au moins 13 morts, parmi lesquels cinq enfants. Deux des victimes sont de nationalité syrienne.
Liban-Sud : 41 localités attaquées par Israël mardi, 26 attaques du Hezbollah
Mardi, l’armée israélienne a attaqué 41 localités du Liban-Sud, selon un décompte de notre correspondant. Des frappes de l’armée de l’air ont visé 24 localités, tandis que 7 autres localités ont été frappées par des drones. Par ailleurs, 10 villages ont été bombardés par l’artillerie israélienne avec des bombes au phosphore blanc, rapporte notre correspondant.
Le Hezbollah, lui, a effectué mardi 26 attaques contre des cibles israéliennes, une hausse par rapport aux opérations menées durant les trois jours précédents. Ces attaques ont visé des cibles au Liban-Sud, ainsi qu’en Israël, avec des attaques contre des plateformes du Dôme de fer sur le site de Jal al-Allam et contre le village de Margaliot, dans le nord d’Israël.
Le Hezbollah fait état de combats nocturnes avec des soldats israéliens tentant d'avancer sur Haddatha (Bint Jbeil)
Le Hezbollah a affirmé avoir mené deux embuscades dans la nuit sur des soldats israéliens qui tentaient d'avancer sur Haddatha, dans le caza de Bint Jbeil, une localité qui n'est pas située dans la « zone tampon » qu'Israël établit au Liban-Sud.
Dans un premier communiqué, le parti-milice a affirmé avoir « affronté à 22h15 une force israélienne qui tentait d'avancer vers les abords de la place de Haddatha, avec des armes moyennes et des roquettes. » Le Hezbollah affirme avoir causé des dégâts dans les rangs israéliens, ayant notamment « détruit un char Merkava ». Ces combats se sont poursuivis, selon un deuxième texte, alors que « des avions de chasse et drones » de l'armée israélienne « tentaient d'intervenir pour secourir » les soldats
Frappes sur les cazas de Nabatiyé et Bint Jbeil, rare dynamitage près de Kfarchouba
Après un calme précaire ce matin, l'aviation israélienne a mené des raids sur Habbouch (dans le caza de Nabatiyé) et Kafra (Bint Jbeil), tandis que des tirs d'artillerie ont ciblé Haris, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
Une puissante explosion a en outre été menée par l'armée israélienne dans les environs de Kfarchouba (caza de Hasbaya, dans le secteur est), dans une région qui n'a pas été jusque là l'objet de démolitions systématiques par l'armée israélienne.
Mardi soir, après 23h, un drone de l’armée israélienne avait lancé une roquette sur la zone dite des « logements populaires » de Tyr, ce qui a déclenché un incendie sur place. Cette attaque n’a pas fait de victimes.
Après minuit, un drone frappé Jibchit, tandis que des tirs d’artillerie ont visé la périphérie de Harouf. Un avion de chasse a frappé une maison à Toura (Tyr) et une autre maison à Habbouche (Nabatiyé).
Bienvenue sur notre couverture en direct de cette nouvelle journée de cessez-le-feu au Liban, cinq jours après la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Beyrouth et Tel-Aviv, mis à mal par des attaques quotidiennes de l'armée israélienne et du Hezbollah.
Nous suivrons également les développements dans la région, notamment en Iran.
➡️ Retrouvez ici notre direct de mardi.
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Trump commence à nous…( auto censuré)… ses menaces creuses et répétées sans suite… si nous qui sommes anti Hezbollah et contre ce régime Iranien islamiste en avons marre de ses menaces sans suite … que serait-il pour le régime iranien ? Nous savons tous qu’il ne plus de guerre donc faut qu’il cesse ses mensonges et menaces creuses!!!
18 h 39, le 21 mai 2026