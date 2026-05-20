L'Iran dit « examiner » une nouvelle proposition américaine ; Trump se dit prêt à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse »

Le Hezbollah dit affronter l'armée israélienne à Haddatha depuis plusieurs jours

Le Hezbollah a déclaré, dans un communiqué, que l’armée israélienne « tente depuis plusieurs jours de détruire les défenses de la résistance (du parti) dans la localité de Haddatha (Bint Jbeil) par des frappes aériennes intensives, des tirs d'artillerie concentrés, ainsi que par le déploiement d'engins explosifs et l'utilisation de bulldozers et d'engins de génie ». « Ces actions s'inscrivent dans le cadre de tentatives continues d'avancée et d'occupation de la ville, auxquelles la résistance s'oppose », indique le texte.

Le communiqué précise qu’une force de l'armée israélienne a tenté, mardi, et pour la troisième fois en une semaine, de progresser de la localité de Rchaf (Bint Jbeil) vers Haddatha. « Après avoir repéré cette force, les combattants de la résistance lui ont tendu une embuscade à l'entrée sud de la ville, dans la zone du stade, l'attaquant avec des armes moyennes et des roquettes et lui infligeant des pertes confirmées », explique le parti-milice.

Le Hezbollah a en outre relaté les détails des combats avec l’armée israélienne, indiquant avoir pris pour cible, mardi à 20h50, un char Merkava qui tentait de progresser vers l'étang de Haddatha. L’artillerie du Hezbollah a ensuite pilonné, à 21h05, des unités de renfort que l'armée israélienne avait amenées à l'entrée sud de la ville. Le parti-milice dit ensuite avoir fait face à une tentative de progression, à 22h15, vers le carrefour menant à Aïta al-Jabal (Bint Jbeil), détruisant alors un deuxième char Merkava.

À minuit dix, le Hezbollah a frappé un troisième char avec un missile guidé à l'entrée sud d'Haddatha, près du stade, entraînant le repli complet des forces israéliennes vers Khellet al-Daraj, dans la région de Hima. À 03h15, une autre force israélienne a tenté de progresser vers la zone d'al-Baydar en empruntant le même itinéraire que lors des tentatives précédentes lors des derniers jours, poursuit le Hezbollah. Le parti-milice dit avoir tendu une embuscade et détruit un quatrième char.

Selon lui, l'armée israélienne a été contrainte de se replier à l'aube vers Rchaf.



