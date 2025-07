Sécheresse au Liban : le ministère de l'Énergie lance une campagne nationale pour rationaliser la consommation d'eau

Le ministère libanais de l'Énergie et de l'Eau a lancé, vendredi, une « campagne nationale » pour rationaliser la consommation d'eau au cours de l'été, sur fond de sécheresse sévère dans le pays.Cette initiative, en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande (GIZ), comprendra notamment des spots publicitaires et des affichages dans les rues. Elle vise à « éduquer les citoyens sur l'importance de rationaliser la consommation d'eau » et les mesures qu'ils peuvent prendre à cet effet.Le directeur de l’Office national du Litani, Sami Alawiyé, avait fait état lundi à l'agence Reuters d'une pénurie d’eau dans toutes les régions et bassins hydrauliques au Liban. Les niveaux d’eau du lac Qaraoun, le plus grand réservoir naturel du Liban, situé sur le...

