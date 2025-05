Deux frappes successives sur des préfabriqués à Kfar Kila

La localité de Kfar Kila dans le caza de Marjeyoun a été touchée a deux reprises dans la nuit de samedi à dimanche par des drones israéliens, qui ont pris pour cible des maisons en préfabriqué, rapporte notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah. Ces deux frappes ont été signalées entre 23h30 et minuit. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon les chiffres du Conseil du Sud envoyés le 30 avril, sur les 102 préfabriqués installés après le retrait des troupes israéliennes dans treize localités du Sud dans les cazas de Tyr, Bint Jbeil et Marjeyoun, 47 ont été endommagés. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses frappes au Liban, principalement dans le Sud et la Békaa. Les attaques israéliennes depuis la trêve, entre bombardements et tirs, ont fait jusque-là 152 morts, selon notre décompte. L'ONU avait pour sa part déclaré le 15 avril que l'armée israélienne avait tué au moins 71 civils au Liban. Les troupes israéliennes continuent d'occuper au moins cinq positions qu'elles estiment « stratégiques » au Liban-Sud. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

La localité de Kfar Kila dans le caza de Marjeyoun a été touchée a deux reprises dans la nuit de samedi à dimanche par des drones israéliens, qui ont pris pour cible des maisons en préfabriqué, rapporte notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah. Ces deux frappes ont été signalées entre 23h30 et minuit. Aucun blessé n'est à déplorer.Selon les chiffres du Conseil du Sud envoyés le 30 avril, sur les 102 préfabriqués installés après le retrait des troupes israéliennes dans treize localités du Sud dans les cazas de Tyr, Bint Jbeil et Marjeyoun, 47 ont été endommagés. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses frappes au Liban, principalement dans le Sud et la Békaa. Les attaques israéliennes depuis la trêve, entre bombardements et tirs, ont fait jusque-là 152 morts, selon notre...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte