Négociations Iran/États-Unis : Emmanuel Macron a parlé à Trump et à des dirigeants du Golfe





Emmanuel Macron s’est entretenu samedi avec Donald Trump et les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Arabie saoudite et de Jordanie au sujet de la guerre au Moyen-Orient et du détroit d’Ormuz, alors que les tractations américaines avec l’Iran s’intensifient, a fait savoir son entourage à l’AFP.

« La France pousse pour la voie diplomatique et une solution négociée, avec comme priorité numéro un la réouverture du détroit d’Ormuz, complète et sans péage, la conclusion d’un cessez-le-feu et la reprise, ensuite, des négociations sur les autres volets (nucléaire, balistique et régional) », a précisé une source diplomatique.

L'Iran et les États-Unis ont évoqué samedi une percée dans leurs négociations après des semaines de tensions et de tractations diplomatiques, tout en restant prudents sur les chances de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un tel accord « se rapproche grandement », a affirmé le président américain, estimant à « 50-50 » les chances d'un « bon » accord ou d'une reprise de la guerre, dans des déclarations à des médias américains.

Les contacts diplomatiques se sont multipliés ces dernières heures pour tenter de faire aboutir les discussions et éviter une reprise de la guerre. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a discuté notamment au téléphone avec M. Trump et a appelé à « donner la priorité aux solutions pacifiques », selon son bureau.