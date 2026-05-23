Ukraine: le bilan de la frappe sur un lycée en territoire occupé par Moscou monte à 12 morts

Au moins 12 personnes ont été tuées et neuf sont toujours portées disparues au lendemain d'une frappe de drones ukrainiens sur un lycée professionnel dans une région de l'est de l'Ukraine contrôlée par la Russie, selon un nouveau bilan avancé samedi par les autorités russes. « Au total, 48 personnes ont été touchées, dont 12 sont décédées. D'après les informations préliminaires, neuf personnes se trouvent sous les décombres », ont indiqué les services de secours russes sur les réseaux sociaux.

Une vidéo publiée par la même source montre des secouristes déblayer et creuser à la main et à la pelle dans les gravas d'un bâtiment de plusieurs étages complètement dévasté.

Plus tôt samedi, le gouverneur régional installé par Moscou, Léonid Passetchnik, a publié une liste des victimes selon laquelle les personnes décédées et disparues sont toutes nées entre 2003 et 2008. Parmi les blessés, les plus jeunes sont nés en 2010. Les neuf personnes portées disparues sont toutes des jeunes femmes.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié d'« acte terroriste » la salve de drones qui a frappé la résidence universitaire de Starobilsk, une ville d'environ 16 000 habitants située dans la région ukrainienne de Lougansk (est) dont Moscou revendique l'annexion, ordonnant à l'armée de préparer une riposte. Selon les responsables russes, 86 jeunes âgés de 14 à 18 ans se trouvaient dans un dortoir de plusieurs étages, qui s'est effondré à la suite de l'attaque.

L'Ukraine a nié avoir pris pour cible des civils et a déclaré avoir frappé une unité de drones russes stationnée dans la région, qui se trouve à environ 65 kilomètres de la ligne de front dans l'est du pays. « L'Ukraine mène des frappes contre les infrastructures et les installations militaires utilisées à des fins militaires, respectant scrupuleusement les normes du droit international humanitaire », avait écrit vendredi l'état-major de l'armée ukrainienne dans un message sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l'offensive russe en février 2022, des milliers de civils ont été tués des deux côtés du front et les bombardements se poursuivent quotidiennement, dans un contexte de quasi-impasse militaire. L'Ukraine vise régulièrement la Russie et les territoires occupés en représailles aux bombardements quotidiens dont elle fait l'objet.

Les attaques de drones de chaque côté du front sont largement montées en puissance depuis l'année dernière, Kiev et Moscou étant désormais capables d'envoyer chaque nuit des centaines de ces engins sur l'adversaire.

Le week-end dernier, l'une des frappes ukrainiennes les plus massives sur la Russie depuis le début de la guerre avait fait quatre morts. Elle intervenait deux jours après que 24 personnes avaient péri à Kiev, où un missile russe avait rasé une section entière d'un immeuble d'habitation.



