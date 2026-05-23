Gaza: cinq policiers et un adolescent tués dans une frappe israélienne

Cinq policiers et un adolescent palestiniens ont été tués samedi dans une frappe aérienne israélienne sur le nord de la bande de Gaza, ont indiqué les secours et la police du territoire opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.

La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué que les six morts avaient été transférés à l'hôpital, avec « un certain nombre de blessés », après une frappe aérienne ayant visé un site de la police dans le secteur d'al-Tuam. L'hôpital al-Chifa de Gaza-Ville a confirmé avoir reçu six dépouilles, dont l'une d'un adolescent né en 2011. Un correspondant de l'AFP y a vu au moins trois corps enveloppés dans des linceuls blancs.

Selon la police, qui a confirmé la perte de cinq hommes, deux missiles ont été tirés sur le poste de police d'al-Tuam. Un témoin a indiqué que la frappe avait visé une tente d'agents de la police, située à côté d'un point de contrôle. L'armée israélienne a visé dans cette zone « des terroristes du Hamas », a dit une source militaire israélienne à l'AFP.

Selon le ministère de l'Intérieur du gouvernement du Hamas à Gaza, 42 policiers ont été tués dans le territoire depuis l'entrée en vigueur en octobre du cessez-le-feu, qu'Israël et le Hamas s'accusent de violer quasi quotidiennement. Dans un communiqué, le Hamas a dénoncé « un crime » contre des policiers, destiné à « propager le chaos dans la bande de Gaza ».

Au moins 890 Palestiniens ont été tués depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies. De son côté, l'armée israélienne a fait état de cinq soldats tués à Gaza sur la même période.

Les restrictions imposées aux médias et l'accès limité au territoire palestinien empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les bilans des victimes ou de couvrir librement les combats.











