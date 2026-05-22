Trump salue le « travail incroyable » de la cheffe du Renseignement Tulsi Gabbard 

Donald Trump a salué vendredi le « travail incroyable » de la directrice nationale du Renseignement Tulsi Gabbard, qui vient d’annoncer qu'elle démissionnait pour être aux côtés de son mari, atteint d'un cancer.

« Malheureusement, après avoir fait du très bon boulot, Tulsi Gabbard quittera le gouvernement le 30 juin », a écrit le président américain sur Truth Social.

« Tulsi a fait un travail incroyable et elle nous manquera », a-t-il ajouté en précisant qu'elle serait remplacée par son adjoint Aaron Lukas, nommé Directeur du renseignement national par intérim.