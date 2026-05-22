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Trump salue le « travail incroyable » de la cheffe du Renseignement Tulsi Gabbard 


AFP / le 22 mai 2026 à 21h14

Le président américain Donald Trump serre la main de Tulsi Gabbard après sa prestation de serment en tant que directrice du renseignement national (DNI) dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, le 12 février 2025. Photo Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Donald Trump a salué vendredi le « travail incroyable » de la directrice nationale du Renseignement Tulsi Gabbard, qui vient d’annoncer qu'elle démissionnait pour être aux côtés de son mari, atteint d'un cancer.

« Malheureusement, après avoir fait du très bon boulot, Tulsi Gabbard quittera le gouvernement le 30 juin », a écrit le président américain sur Truth Social.

« Tulsi a fait un travail incroyable et elle nous manquera », a-t-il ajouté en précisant qu'elle serait remplacée par son adjoint Aaron Lukas, nommé Directeur du renseignement national par intérim.

Donald Trump a salué vendredi le « travail incroyable » de la directrice nationale du Renseignement Tulsi Gabbard, qui vient d’annoncer qu'elle démissionnait pour être aux côtés de son mari, atteint d'un cancer.

« Malheureusement, après avoir fait du très bon boulot, Tulsi Gabbard quittera le gouvernement le 30 juin », a écrit le président américain sur Truth Social.

« Tulsi a fait un travail incroyable et elle nous manquera », a-t-il ajouté en précisant qu'elle serait remplacée par son adjoint Aaron Lukas, nommé Directeur du renseignement national par intérim.

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