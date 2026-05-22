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« La question nucléaire n'est pas discutée à ce stade » dans les négociations, affirme la diplomatie iranienne


L'OLJ / le 22 mai 2026 à 21h05

« La question nucléaire n'est pas discutée à ce stade » dans les négociations, affirme la diplomatie iranienne

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, fait un geste en arrivant pour une photo de groupe lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS au Bharat Mandapam à New Delhi, le 14 mai 2026. Photo Arun Sankar / AFP

« Les divergences entre l’Iran et les États-Unis sont profondes et significatives », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, en précisant que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, menait actuellement des discussions avec une délégation qatarie.

« Les détails liés à la question nucléaire ne sont pas discutés à ce stade » dans les négociations. Nous ne parviendrons pas à un accord si nous essayons de nous plonger dans les détails concernant l'uranium hautement enrichis en Iran », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par l'agence officielle IRNA.

Il a également estimé qu’il était prématuré de s’attendre à une issue rapide aux négociations, soulignant que « la diplomatie prend du temps ».

« Les divergences entre l’Iran et les États-Unis sont profondes et significatives », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, en précisant que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, menait actuellement des discussions avec une délégation qatarie.

« Les détails liés à la question nucléaire ne sont pas discutés à ce stade » dans les négociations. Nous ne parviendrons pas à un accord si nous essayons de nous plonger dans les détails concernant l'uranium hautement enrichis en Iran », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par l'agence officielle IRNA.

Il a également estimé qu’il était prématuré de s’attendre à une issue rapide aux négociations, soulignant que « la diplomatie prend du temps ».

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