« La question nucléaire n'est pas discutée à ce stade » dans les négociations, affirme la diplomatie iranienne

« Les divergences entre l’Iran et les États-Unis sont profondes et significatives », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, en précisant que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, menait actuellement des discussions avec une délégation qatarie.

« Les détails liés à la question nucléaire ne sont pas discutés à ce stade » dans les négociations. Nous ne parviendrons pas à un accord si nous essayons de nous plonger dans les détails concernant l'uranium hautement enrichis en Iran », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par l'agence officielle IRNA.

Il a également estimé qu’il était prématuré de s’attendre à une issue rapide aux négociations, soulignant que « la diplomatie prend du temps ».