Des négociateurs qataris à Téhéran, en coordination avec les États-Unis

Une équipe de négociation qatarie est arrivée à Téhéran vendredi, en coordination avec les États-Unis, afin de tenter de faciliter la conclusion d’un accord mettant fin à la guerre avec l’Iran et de résoudre les questions en suspens, croit savoir l'agence Reuters qui cite une source informée. Doha, qui a joué un rôle de médiateur dans la guerre à Gaza et d’autres crises internationales, s’était jusqu’ici tenu à l’écart d’une médiation dans la guerre Iran-Israël après avoir été visé par des missiles et des drones iraniens au cours de ce conflit.

Alors que le Pakistan joue le rôle de médiateur officiel depuis le début des combats, la réactivation du rôle du Qatar reflète sa position de longue date en tant qu'allié des États-Unis dans la région et canal de communication de confiance entre Washington et Téhéran. Un cessez-le-feu fragile est en place dans une guerre qui a débuté avec des frappes américano-israéliennes contre l’Iran le 28 février, mais aucun progrès majeur n’a été enregistré, les sanctions américaines sur les ports iraniens et la fermeture effective du détroit d’Ormuz compliquant les négociations.

Une source iranienne haut placée a indiqué jeudi qu’aucun accord n’avait été trouvé, mais que les divergences avaient été réduites, notamment sur des points sensibles comme l’enrichissement d’uranium par l’Iran et le contrôle du détroit. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait noté certains progrès jeudi : « Il y a des signes positifs, mais je ne veux pas être trop optimiste… Voyons ce qui se passera dans les prochains jours », avait-il déclaré.

Interrogé vendredi sur la présence de l’équipe qatarie en Iran, M. Rubio a rappelé en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en Suède que le Pakistan restait l’interlocuteur principal dans ces discussions, saluant son rôle par la même occasion. Il a ajouté que d’autres pays, notamment du Golfe, ont aussi des intérêts et des contacts avec les différentes parties, mais que le Pakistan restait le principal canal de travail.

La réengagement du Qatar intervient malgré des attaques iraniennes ayant ciblé des infrastructures civiles et une importante installation de gaz naturel liquéfié à Ras Laffan, entraînant une forte réduction de sa capacité d’exportation. Avant le conflit, environ 20 % du commerce mondial de GNL transitait par le détroit d’Ormuz, principalement via le Qatar, dont la fermeture effective a fortement perturbé les exportations. Le Qatar est un allié majeur des États-Unis et abrite la base aérienne d’al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient.