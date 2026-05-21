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Les Etats-Unis lèvent les sanctions contre la rapporteure de l'ONU sur Gaza

Cette levée des sanctions fait suite à une décision de justice dans ce sens, dans laquelle un juge fédéral avait affirmé l'importance de la liberté d'expression.

AFP / le 21 mai 2026 à 08h22

La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, présente son dernier rapport devant les délégués du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, le 23 mars 2026. Photo Fabrice COFFRINI / AFP

Les Etats-Unis ont levé mercredi les sanctions prises à l'encontre de Francesca Albanese, une experte de l'ONU spécialiste des territoires palestiniens ayant vivement critiqué Israël, suite à une décision de justice.

Une note publiée sur le site du ministère des Finances américain indiquait que les sanctions contre Francesca Albanese avaient été levées. Elle était inscrite sur une liste noire internationale, l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires. « Protéger la liberté d'expression est +toujours+ dans l'intérêt public », avait écrit le juge fédéral Richard Leon dans son avis accompagnant sa décision de suspendre les sanctions la semaine dernière.

Francesca Albanese, citoyenne italienne, n'a cessé de critiquer le traitement réservé aux Palestiniens par Israël en tant que rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lui avait en outre reproché d'avoir recommandé à la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les Etats-Unis ont levé mercredi les sanctions prises à l'encontre de Francesca Albanese, une experte de l'ONU spécialiste des territoires palestiniens ayant vivement critiqué Israël, suite à une décision de justice. Une note publiée sur le site du ministère des Finances américain indiquait que les sanctions contre Francesca Albanese avaient été levées. Elle était inscrite sur une liste noire internationale, l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires. « Protéger la liberté d'expression est +toujours+ dans l'intérêt public », avait écrit le juge fédéral Richard Leon dans son avis accompagnant sa décision de suspendre les sanctions la semaine dernière.Francesca Albanese, citoyenne italienne, n'a cessé de critiquer le traitement...
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