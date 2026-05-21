Peut-on appartenir à plusieurs pays ? Envoyez-nous vos messages à ce sujet

Quelle est vraiment la mère-patrie ? Celle dans laquelle nous puisons nos origines et qui se lit sur notre visage ? Ou est-ce le témoin de nos vies, celle qui nous adopte et nous regarde grandir ? Dans un Liban-éponge, qui accueille aussi bien les autres qu'il laisse partir les siens, la question est essentielle. Mais en réalité, est-on vraiment obligés de choisir ?

Pour son émission spéciale enregistrée en direct de Saint-Malo, qui accueille le festival Étonnants voyageurs du 23 au 25 mai, Stéphanie Khouri accueille aux micros du podcast L'Orient-La Nuit deux invités des mieux placés pour débattre de ce sujet : Charles Berberian, dessinateur d'origine arménienne né à Bagdad et ayant grandi au Liban avant de partir pour la France, et Sélim Nassib, journaliste et écrivain issu d'une famille juive syrienne et enfant de Beyrouth.

Comme pour les épisodes précédents, nous souhaitons vous entendre. Être d'ailleurs, est-ce faire l'éternel deuil de la vie que l'on n'a pas choisie ? Peut-on partir sans culpabilité ? Appartenir à plusieurs pays, est-ce aussi, en quelque sorte, n'en appartenir à aucun ? La guerre est-elle « encore plus difficile à regarder de loin », comme le disent certains expatriés ?

Partagez avec nous vos témoignages, vos expériences ou vos questionnements en message audio (une trentaine de secondes) sur WhatsApp (en français, en arabe ou en anglais) au numéro suivant : +961 70 288 171.

Nous avons hâte de vous écouter.

Et en attendant, nous vous invitons à réécouter l'épisode précédent🔽



