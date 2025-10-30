L'armée israélienne s'infiltre à Blida et abat un employé municipal, colère dans le Sud

Après s'être infiltrée en territoire libanais, à Blida (Marjeyoun), jeudi à l'aube, l'armée israélienne a ouvert le feu sur le siège de la municipalité et y a abattu Ibrahim Salamé, un employé qui dormait dans le bâtiment, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Une opération meurtrière inédite depuis le début de la trêve, violée quotidiennement par Israël, qui a suscité une vive colère au Liban-Sud, plusieurs municipalités de la région appelant les autorités à « assumer leurs responsabilités » pour protéger le Sud et ses habitants. En réponse à ces exhortations, le président Joseph Aoun a demandé à l'armée de riposter à toute incursion israélienne dans le Sud. La troupe s'était déployée à Blida pendant la nuit, sans intervenir directement, et avait demandé de l'aide à la Finul (Force intérimaire de l'ONU au Liban) sans que celle-ci ne se mobilise.

L'attaque a lieu peu après deux heures du matin, lorsqu'une patrouille israélienne composée de plusieurs véhicules et de blindés légers de type ATV, a franchi la Ligne bleue et s'est infiltrée en territoire libanais, sur environ un kilomètre de profondeur, accompagnée par des drones, indique notre correspondant. Une fois à Blida, il n'était pas clair si les soldats israéliens ont pénétré dans le siège de la municipalité et y ont tué Ibrahim Salamé, ou s'ils ont tiré de manière intense sur le bâtiment, depuis l'extérieur, tuant l'employé municipal de 45 ans. Trois heures plus tard, l'armée israélienne s'est retirée des lieux. L'armée libanaise s'est alors déployée dans le bâtiment et y a trouvé la dépouille d'Ibrahim Salamé, qu'elle a transportée dans un hôpital de la région. Le ministère libanais de la Santé a confirmé la mort d'un citoyen à Blida, « tombé en martyr sous les balles de l'ennemi israélien lors d'une incursion » tôt ce matin. La victime sera enterrée demain à 13h.

Le président de la municipalité : « Où sont la Finul, l’ONU et le mécanisme ? »

Paniqués, les habitants du village s'étaient regroupés la nuit de peur d’une opération israélienne de grande ampleur, avant que la colère ne prenne le dessus dans la journée. Lors d'un sit-in devant le bâtiment municipal, le président de la municipalité, Hassane Hijazi, s'est insurgé : « Où sont la Finul, l’ONU et le « mécanisme », face à cette agression flagrante et cette violation de la résolution 1701 ? ». « Le seul crime commis par Salamé et les martyrs dans le sud est qu'ils sont les fils de cette terre. S'ils étaient tombés ailleurs, le monde entier se serait révolté », a-t-il ajouté. M. Hijazi a par ailleurs dénoncé le fait que la victime a été tuée « dans un bâtiment officiel rattaché au ministère libanais de l’Intérieur ». « Hier, j’ai reçu un appel du bureau du commandant de la Finul qui voulait visiter le village. J’aurais souhaité le voir ici aujourd’hui et voir les Casques bleus la nuit avec les héros de l’armée libanaise qui ont fait face à l’ennemi israélien », a-t-il dit. « L’Etat est malheureusement absent aujourd’hui et l’armée est soumise à des décisions politiques qui limitent son action. Le gouvernement, qui veut retirer les armes de la résistance, veut nous ôter notre dignité », a-t-il accusé.

Commentant l’opération menée jeudi à l’aube à Blida, le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que l’armée israélienne a pénétré dans ce village « dans le cadre d'une opération visant à détruire des infrastructures terroristes appartenant au Hezbollah ». L’armée israélienne dit avoir « repéré un suspect à l'intérieur du bâtiment (de la municipalité de Blida) et procédé à son arrestation ». « Au moment où une menace directe a été identifiée contre les forces de sécurité, des coups de feu ont été tirés pour éliminer la menace et une blessure a été signalée. Les détails de l'incident font actuellement l'objet d'une enquête », assure Adraee. Selon lui, le bâtiment a récemment été utilisé « pour des activités terroristes par le Hezbollah, sous le couvert d'une infrastructure civile. »

Lors d'une réunion à Baabda avec le commandant en chef de l'armée, le général Rodolphe Haykal, le président Aoun a demandé à l'armée de « riposter » aux incursions israéliennes « afin de défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens ». Un ordre lancé au lendemain de tirs israéliens visant des militaires libanais près de la frontière. Le chef de l'Etat a encore estimé que le comité de surveillance du cessez-le-feu (le « mécanisme ») « ne devrait pas se contenter d'enregistrer les faits, mais plutôt d’œuvrer pour y mettre fin en faisant pression sur Israël et en le poussant à respecter les dispositions de l'accord de novembre dernier et à cesser ses violations de la souveraineté libanaise ». Ce comité, qui s'est réuni mercredi dans le Sud, avait indiqué travailler pour trouver des moyens « d'atténuer » les violations de la trêve.

Salam dénonce une « violation flagrante » de la souveraineté libanaise

De son côté, le Premier ministre Nawaf Salam a dénoncé une « violation flagrante des institutions et de la souveraineté de l'État libanais » avec l'incursion et le ciblage d'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions. Présentant ses condoléances à la famille d'Ibrahim Salamé, il a affirmé sa « solidarité » avec les citoyens du Sud « qui paient chaque jour le prix de leur attachement à leur terre et à leur droit de vivre en sécurité et dans la dignité sous la souveraineté et l'autorité de l'État libanais ». « Nous continuons à faire pression sur les Nations unies et les pays signataires de l'accord de cessation des hostilités afin de garantir la fin des violations répétées et la mise en œuvre du retrait complet d'Israël de nos terres », a ajouté M. Salam dans un communiqué.

Le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar, a de son côté condamné dans un communiqué « le crime odieux commis par l'ennemi israélien » à Blida, dénonçant une « violation flagrante des droits de l'homme ». Il a souligné qu'il était temps de « mettre fin aux agressions contre les civils et les installations publiques », réaffirmant son soutien au habitants de Blida, et aux employés municipaux de la région « qui continuent à travailler malgré tous les dangers et les conditions difficiles. »

Plusieurs municipalités du Sud, dont celles des villages voisins d'Aïtaroun et Meis el-Jabal, ont également condamné l'incursion et le meurtre d'Ibrahim Salamé, « abattu alors qu’il accomplissait son devoir civique et national. » La municipalité d'Aïtaroun a notamment appelé l'armée et les forces de sécurité à « assumer leurs responsabilités nationales dans la protection des frontières, du peuple et des institutions civiles. » Celle de Meis el-Jabal a réclamé « une réponse ferme et sérieuse de la part de l’État et du gouvernement libanais », estimant que les « condamnations verbales ne suffisent plus et restent vaines si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes. »

Contactée, la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) a indiqué « récolter des faits » sur ce qu'il s'est passé à Blida pour en comprendre les circonstances, sans faire plus de commentaires à l'heure actuelle.

Par ailleurs, une autre incursion israélienne a eu lieu pendant la nuit à une douzaine de kilomètres plus au nord de Blida, à Adaïssé, où des soldats ont dynamité la husseiniyé (salle de célébration) du village, selon notre correspondant. Des avions de chasse israéliens ont en outre mené trois raids contre plusieurs collines dans la région du caza de Jezzine, jeudi matin. Les zones visées sont situées sur les hauteurs de Mahmoudiyé, Dimachqiyé et Jarmaq, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, qui précise qu'au moins six missiles ont été largués. L’aviation de guerre a également survolé à moyenne altitude plusieurs régions de la Békaa et du Liban-Sud, de Nabatiyé à Saïda, rapportent nos correspondants.

Après plusieurs jours d’absence, les drones israéliens survolent également à nouveau à basse altitude la banlieue sud de Beyrouth, selon des témoins.