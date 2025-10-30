Un habitant de Blida tué dans son sommeil par des soldats israéliens entrés en territoire libanais | Direct

La victime, qui s'appelait Ibrahim Salamé, a été exécutée par l'armée israélienne alors qu'elle dormait à l'intérieur du siège de la municipalité.

Un sit-in de condamnation doit avoir lieu à 10h30 dans le village.

Pendant l'incursion, avec des blindés et plusieurs véhicules, des tirs nourris ont été entendus dans les environs.