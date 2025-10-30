Un habitant de Blida tué dans son sommeil par des soldats israéliens entrés en territoire libanais | Direct

Fusillade à Blida : l'armée israélienne dit avoir agi après une « menace directe » à son encontre
Commentant l’opération menée à l’aube à Blida, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a affirmé sur X que l’armée israélienne a pénétré dans ce village « dans le cadre d'une opération visant à détruire des infrastructures terroristes appartenant au Hezbollah ». L’armée israélienne dit avoir ensuite « repéré un suspect à l'intérieur du bâtiment (de la municipalité de Blida) et pris des mesures pour l'arrêter ».
Elle a ensuite identifié une « menace directe à son encontre et des coups de feu ont été tirés pour éliminer la menace, faisant une victime ». « Les détails de l'incident font actuellement l'objet d'une enquête », a ajouté Adraee. « Il convient de noter que le bâtiment a récemment été utilisé pour des activités terroristes par le Hezbollah, sous le couvert d'une infrastructure civile », selon lui.
Série de frappes de l’aviation israélienne au Liban-Sud
L’aviation de guerre israélienne a mené trois raids contre plusieurs collines dans la région du caza de Jezzine. Les zones visées sont situées sur les hauteurs de Mahmoudiyé, Damachqiyé et Jarmaq, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, qui précise qu'au moins six missiles ont été largués.
Aucun bilan sur d’éventuelles victimes n’est pour l’instant disponible, alors que les survols de l'aviation se poursuivent dans la même zone.
Drones et avions de guerre israéliens survolent plusieurs régions du Liban
Après plusieurs jours d’absence, les drones israéliens survolent à nouveau à basse altitude la banlieue sud de Beyrouth, selon des témoins.
L’aviation de guerre a également survolé à moyenne altitude plusieurs région de la Békaa et du Liban-Sud, de Nabatiyé à Saïda, rapportent nos correspondants.
Hajjar condamne un « crime odieux »
Le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar, a de son côté condamné dans un communiqué « le crime odieux commis par l'ennemi israélien » à Blida, dénonçant une « violation flagrante des droits de l'homme ». Il a souligné qu'il était temps de « mettre fin aux agressions contre les civils et les installations publiques », réaffirmant son soutien au habitants de Blida, et aux employés municipaux de la région « qui continuent à travailler malgré tous les dangers et les conditions difficiles. »
Des habitants de Blida et de la région ont coupé, avec des barrages de pneus en flammes, les routes menant au village, selon notre correspondant.
Blida : Salam « solidaire des habitants du Sud », dénonce une « violation flagrante » de la souveraineté libanaise
Le Premier ministre Nawaf Salam a dénoncé une « violation flagrante des institutions et de la souveraineté de l'État libanais » avec l'incursion et le ciblage d'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions. Présentant ses condoléances à la famille d'Ibrahim Salamé, il a affirmé sa « solidarité » avec les citoyens du Sud « qui paient chaque jour le prix de leur attachement à leur terre et à leur droit de vivre en sécurité et dans la dignité sous la souveraineté et l'autorité de l'État libanais ». « Nous continuons à faire pression sur les Nations unies et les pays signataires de l'accord de cessation des hostilités afin de garantir la fin des violations répétées et la mise en œuvre du retrait complet d'Israël de nos terres », a ajouté M. Salam dans un communiqué.
Contactée, la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) a indiqué « récolter des faits » sur ce qu'il s'est passé à Blida pour en comprendre les circonstances, sans faire plus de commentaires à l'heure actuelle.
Le ministère libanais de la Santé a confirmé la mort d'un citoyen à Blida, « tombé en martyr sous les balles de l'ennemi israélien lors d'une incursion » tôt ce matin.
Une autre incursion israélienne a eu lieu pendant la nuit à une douzaine de kilomètres plus au Nord de Blida, à Adaïssé, où des soldats ont dynamité la husseiniyé (salle de célébration) du village, selon notre correspondant.
Blida : les habitants se sont regroupés pendant la nuit de peur d'une opération israélienne d'envergure dans le village
Alors que nous rapportions plus tôt que l'armée israélienne serait entrée dans le bâtiment municipal à Blida, des témoins dans le village, contactés par notre correspondant, racontent que les soldats se sont positionnés à quelques mètres de la municipalité et ont ensuite tiré sur le bâtiment pendant 10 à 15 minutes avec des mitrailleuses, tuant Ibrahim Salamé, un ouvrier d’une cinquantaine d’années qui dormait dedans. Paniqués, les habitants se sont regroupés, de peur d’une opération israélienne de grande ampleur dans le village. La victime sera enterrée demain, selon des sources locales.
Meis el-Jabal et Kfarchouba condamnent l'attaque contre la municipalité de Blida
L'autre municipalité voisine de Blida, Meis el-Jabal, a également dénoncé le meurtre d'Ibrahim Salamé, « tué alors qu’il passait la nuit dans le bâtiment de la municipalité. »
« Ces agressions répétées contre la souveraineté du pays, son territoire et son peuple résistant appellent une réponse ferme et sérieuse de la part de l’État et du gouvernement libanais », a exhorté la municipalité, qui estime que les « condamnations verbales ne suffisent plus et restent vaines si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes. »
« Les autorités libanaises doivent assumer leurs responsabilités dans la protection des citoyens du Sud et la préservation de la souveraineté nationale », a insisté la municipalité dans un communiqué.
Celle de Kfarchouba a également dénoncé une « attaque contre l'Etat libanais et sa souveraineté nationale », réclamant de la part des garants du cessez-le-feu, à savoir les Etats-Unis et la France, des « pressions » pour qu'il soit respecté.
Un mur du siège de la municipalité de Blida (Marjeyoun) criblé d'impacts de balles.
Employé exécuté à Blida : la municipalité voisine d'Aïtaroun condamne un « acte lâche »
La municipalité d'Aïtaroun, village voisin de Blida, a condamné l'incursion israélienne en territoire libanais et le meurtre d'Ibrahim Salamé, « abattu alors qu’il accomplissait son devoir civique et national. »
« Cet acte lâche constitue une violation manifeste de toutes les normes internationales et humanitaires, une agression contre les civils et les infrastructures municipales, et reflète la mentalité criminelle que l’ennemi sioniste a toujours exercée contre les habitants du Sud résistant », a ajouté la municipalité dans un communiqué. Elle a encore appelé l'armée et les forces de sécurité à « assumer leurs responsabilités nationales dans la protection des frontières, du peuple et des institutions civiles. » « Les localités du Sud et leurs habitants fidèles resteront fermement attachés à leur terre, à leur dignité et à leur souveraineté », conclut le texte.
Liban-Sud : des sit-in organisés pour protester contre le meurtre d'Ibrahim Salamé à Blida et « l'absence » de l'Etat
Pour protester contre une « agression flagrante » contre la souveraineté libanaise, l'absence de l'Etat libanais et « son incapacité à protéger la terre et le peuple » et contre « l'inaction de la Finul et du comité de supervision de l'application du cessez-le-feu », un rassemblement sera organisé par la municipalité de Blida devant le siège de l'administration, à 10h30.
Le Rassemblement des municipalités du Sud a de son côté dénoncé une « violation manifeste des conventions et traités internationaux » et une atteinte aux civils, et appelé à une manifestation devant le siège du mohafazat de Nabatiyé, dans le Sud, à 10h.
Incursion terrestre israélienne à Blida : un employé municipal exécuté
Peu après deux heures du matin, une patrouille israélienne composée de plusieurs véhicules et de blindés légers de type ATV, a franchi la Ligne bleue et s'est infiltrée en territoire libanais, sur environ un kilomètre de profondeur, accompagnée par des drones. Elles ont ensuite pénétré dans le siège de la municipalité de Blida, dans le centre de ce village frontalier. Des tirs nourris ont été entendus par des sources locales, ainsi que des cris, selon les informations de notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Une source sécuritaire a précisé que l’armée libanaise avait aussitôt déployé ses soldats autour du village, appelé des renforts supplémentaires pour faire face aux soldats israéliens retranchés dans le bâtiment municipal, et sollicité l'aide de la Force intérimaire de l'ONU au Liban.
Selon les informations de notre correspondant, les soldats israéliens ont tiré à bout portant et exécuté un employé qui se trouvait dans le bâtiment, identifié comme Ibrahim Salamé.
Trois heures plus tard, l'armée israélienne s'est retirée des lieux. L'armée libanaise s'est déployée dans le bâtiment et y a trouvé la dépouille d'Ibrahim Salamé, qu'elle a transportée dans un hôpital de la région.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza, qui reste sous le feu israélien malgré la trêve, et au Liban-Sud, où l'armée israélienne a tué, pendant la nuit et après avoir franchi la frontière, un employé municipal de Blida.
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.