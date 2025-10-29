Ortagus appelle l'armée à mettre « pleinement en oeuvre son plan » de désarmement

Lors d'une réunion du comité de surveillance du cessez-le-feu (le « mécanisme ») à Naqoura, au Liban-Sud, la première sous la direction du général américain Joseph Clearfield, l'émissaire américaine a exhorté l'armée libanaise à appliquer « pleinement » son plan de désarmement du Hezbollah, tandis que les participants ont examiné les « possibilités d'atténuer » les violations de la trêve. Cette dernière est violée quasiment quotidiennement par l'armée israélienne, avec des frappes et tirs souvent meurtriers qui visent, selon Tel-Aviv, des membres et infrastructures du Hezbollah.

Le parti chiite doit, selon les modalités du cessez-le-feu, avoir quitté la zone frontalière au sud du Litani, et son arsenal doit y être démantelé, tandis que l'armée libanaise doit s'y déployer.

Le comité s'est réuni « afin d'examiner les progrès réalisés par l'armée libanaise dans le maintien des dispositions du cessez-le-feu et le renforcement des efforts de désarmement au Liban », indique un communiqué publié par l'ambassade américaine. La réunion, organisée au siège de la Force intérimaire des Nations unies (Finul), a rassemblé, outre le général Clearfield, l'émissaire américaine Morgan Ortagus, ainsi que des représentants de haut rang de toutes les délégations qui participent au comité, à savoir le Liban, Israël et la France également garante de l'accord. Le général Clearfield a loué « le professionnalisme et l'engagement de l'armée libanaise » à l'issue de cette réunion, tandis que Mme Ortagus a appelé la troupe « à mettre pleinement en œuvre son plan ».

« Le professionnalisme et l'engagement de l'armée libanaise méritent d'être soulignés. Je l'ai vue mener à bien un large éventail d'opérations, allant de la protection des récoltes d'olives (dans les villages frontaliers du Liban-Sud), à la réalisation d'opérations complexes visant à localiser, démanteler et neutraliser une installation souterraine qui aurait été utilisée par des acteurs malveillants. Ces performances reflètent la force de l'armée libanaise et sa détermination inébranlable à assurer l'avenir de son pays », a déclaré le général Clearfield.« Au cours de la réunion de la commission, l'armée libanaise a présenté un rapport opérationnel détaillé, mettant en lumière une opération récente de nettoyage d'une installation souterraine près de Wadi al-Azieh, qui a permis d'effectuer une reconnaissance complète de la zone, avec l'intention d'y retourner ultérieurement », poursuit le communiqué.

« Nous continuons à suivre l'évolution de la situation au Liban et nous saluons la décision du gouvernement de placer toutes les armes sous le contrôle de l'État d'ici la fin de l'année », a déclaré pour sa part Morgan Ortagus. Et d'ajouter : « L'armée libanaise doit maintenant mettre pleinement en œuvre son plan. »

La pression internationale s'intensifie sur les autorités libanaises pour que l’État reprenne le monopole des armes, qui passe donc par le désarmement du Hezbollah, quasiment un an après le cessez-le-feu conclu avec Israël. Le gouvernement a accueilli favorablement en septembre dernier un plan élaboré par l’armée pour désarmer les milices, principalement celle du parti chiite. La résolution 1701 de l'ONU, qui sert de cadre à l'accord de cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah, prévoit notamment le retrait israélien total des territoires libanais parallèlement au désarmement des milices, à commencer par le sud du Litani. La formation pro-iranienne, elle, refuse de remettre son arsenal.

Le plan de l'armée présenté au gouvernement prévoit cinq étapes visant à rendre à l’État l'exclusivité de la possession des armes. Ces étapes commencent par la poursuite de l’action de la troupe dans la zone au sud du Litani, puis son extension à la région comprise entre le fleuve Litani et le fleuve Awali, ensuite à Beyrouth et sa banlieue ainsi que ses environs, puis à la Békaa, avant que la cinquième étape ne concerne l’ensemble du territoire libanais.

« Atténuer » les violations du cessez-le-feu

Le comité a examiné les « possibilités d'atténuer de manière continue les violations des accords de cessation des hostilités », indique le communiqué. « Les participants ont convenu que cette question resterait un point permanent à l'ordre du jour de toutes les réunions futures, dans le cadre de l'effort collectif visant à maintenir la paix et à renforcer la responsabilité dans le cadre des accords de cessation des hostilités. Le « mécanisme » continue de jouer un rôle central dans le suivi et la vérification des engagements pris par Israël et le Liban, et dans la contribution à leur mise en œuvre », poursuit le texte.

L'armée israélienne continue de frapper des cibles au Liban-Sud et dans la Békaa de manière quasi-quotidienne, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024. . Le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a néanmoins affirmé dimanche que son parti ne comptait pas déclencher de « batailles » contre l’État hébreu, afin d'éviter de lui donner des « prétextes » pour lancer une nouvelle guerre ouverte.

Les membres du comité « ont réaffirmé leur engagement commun à soutenir la stabilité au Liban et ont convenu d'organiser les réunions de manière plus systématique », annonçant que les treizième, quatorzième, quinzième et seizième réunions de la commission, se tiendraient avant la fin de l'année. « La formalisation du calendrier des réunions garantit la convergence de tous les participants, leur pleine information et leur volonté de fournir des mises à jour transparentes à la communauté internationale. Cette approche renforce l'efficacité opérationnelle et instaure la confiance mutuelle nécessaire à l'instauration d'une paix durable au Liban », a estimé le général Clearfield.

Lors de ses réunions mardi avec les responsables libanais, Morgan Ortagus a déclaré que le Liban devait s’aligner sur la dynamique régionale, désormais axée sur le dialogue et les négociations. Le Liban, a-t-elle dit, ne peut rester en marge de cette nouvelle phase (de négociations), quelle qu’en soit la forme et les détails. Elle a suggéré la mise en place d’un mécanisme de négociation adapté, que ce soit par l’élargissement du comité de supervision du cessez-le-feu en y incluant des figures politiques ; la création ou réactivation des commissions conjointes en incluant des civils (comme évoqué au printemps dernier) et non seulement des militaires et techniciens ; ou encore le rehaussement du niveau de représentation libanaise à un rang diplomatique ou politique. De son côté, son collègue Tom Barrack aurait appelé plus tôt dans la journée, selon des informations de presse, les autorités libanaises à saisir la « dernière chance » qui s'offre à eux pour des négociations avec Israël.