Repenser la sécurité nationale du Liban au-delà du Hezbollah


L'OLJ / Joe Macaron , le 29 octobre 2025 à 00h00

Repenser la sécurité nationale du Liban au-delà du Hezbollah

De la fumée s'élève à la suite d'une frappe aérienne israélienne dans la banlieue du village d'el-Jarmaq, dans le sud du Liban, le 20 octobre 2025. Rabih Daher/AFP Smoke rises following an Israeli airstrike on the outskirts of the southern Lebanese village of Ej Jarmaq on October 20, 2025. AFP or licensorsEj Jarmaq (AFP)RABIH DAHERlebanon-israel-palestinian-conflict

Le reste de l’année 2025 s’annonce comme un prélude aux défis que le Liban affrontera en 2026. À la frontière sud, l’escalade militaire s’accompagne d’une impasse diplomatique : le Hezbollah amorce la reconstruction de ses infrastructures, la Finul s’apprête à abandonner son rôle de force tampon, les capitales occidentales adoptent un ton de plus en plus réprobateur à l’égard des responsables libanais, tandis que les développements régionaux imposent un rythme que Beyrouth ne peut plus ignorer. L’urgence d’agir appelle une nouvelle approche de sécurité nationale, au-delà des clivages partisans et des allégeances étrangères.Trois facteurs maintiennent le Liban dans un cercle vicieux : la suprématie aérienne israélienne sans limites, le refus du Hezbollah – soutenu par l’Iran – d’envisager tout désarmement et la marginalisation du dossier...
Le reste de l'année 2025 s'annonce comme un prélude aux défis que le Liban affrontera en 2026. À la frontière sud, l'escalade militaire s'accompagne d'une impasse diplomatique : le Hezbollah amorce la reconstruction de ses infrastructures, la Finul s'apprête à abandonner son rôle de force tampon, les capitales occidentales adoptent un ton de plus en plus réprobateur à l'égard des responsables libanais, tandis que les développements régionaux imposent un rythme que Beyrouth ne peut plus ignorer. L'urgence d'agir appelle une nouvelle approche de sécurité nationale, au-delà des clivages partisans et des allégeances étrangères.Trois facteurs maintiennent le Liban dans un cercle vicieux : la suprématie aérienne israélienne sans limites, le refus du Hezbollah – soutenu par l'Iran – d'envisager
