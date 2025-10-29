Repenser la sécurité nationale du Liban au-delà du Hezbollah

Le reste de l’année 2025 s’annonce comme un prélude aux défis que le Liban affrontera en 2026. À la frontière sud, l’escalade militaire s’accompagne d’une impasse diplomatique : le Hezbollah amorce la reconstruction de ses infrastructures, la Finul s’apprête à abandonner son rôle de force tampon, les capitales occidentales adoptent un ton de plus en plus réprobateur à l’égard des responsables libanais, tandis que les développements régionaux imposent un rythme que Beyrouth ne peut plus ignorer. L’urgence d’agir appelle une nouvelle approche de sécurité nationale, au-delà des clivages partisans et des allégeances étrangères.Trois facteurs maintiennent le Liban dans un cercle vicieux : la suprématie aérienne israélienne sans limites, le refus du Hezbollah – soutenu par l’Iran – d’envisager...

